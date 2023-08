Uomini e Donne, i tronisti dall’11 settembre: chi sono Brando, Christian e Manuela

Condividi su

Da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre, dalle ore 12:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di nuove puntate di Camper in viaggio e Camper. I programmi, come di consueto, sono visibili in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Camper in viaggio 28 agosto 1° settembre, il Cilento

Camper in viaggio, negli appuntamenti proposti dal 28 agosto al 1° settembre, è uno show itinerante condotto da Roberta Morise e Tinto. Al loro fianco c’è il professor Umberto Broccoli, che ha il compito di raccontare la storia e gli aneddoti dei luoghi visitati.

La settimana di Camper in viaggio ha come protagonista il Cilento. Una zona, questa, ricca di bellezze e segreti, spesso poco conosciuti. La prima tappa è Rocca Cilento, castello dalle atmosfere fiabesche e che ha alle spalle una storia secolare. Il luogo, oggi, è rinato grazie a un imponente lavoro di ristrutturazione.

Spazio, inoltre, a Trentinara, conosciuto per essere il borgo dell’amore. I conduttori hanno la possibilità di vivere un’avventura adrenalinica: volare lungo una zipline di 1600 metri alla velocità di oltre 100 km orari.

Camper in viaggio 28 agosto 1° settembre, la cucina locale

Camper in viaggio dal 28 agosto al 1° settembre propone un focus sul mare di Agropoli. Tinto e Morise attraversano le acque su un kayak, per poi immergersi nelle baie tipiche della costa. C’è spazio anche per i munacieddi, dispettosi folletti tipici delle leggende cilentane. I conduttori, infine, si cimentano in una rivisitazione di Giochi senza frontiere.

Grande protagonista di Camper in viaggio è la cucina locale. I conduttori-viaggiatori hanno la possibilità di gustare alcuni piatti tipici del Cilento. Tra questi c’è la pizza ammaccata, contraddistinta da una forma ovale, da un basso contenuto di glutine e da un impasto che mescola tre diverse tipologie di grani.

Le rubriche della versione in studio, condotta da Marcello Masi

Subito dopo la fine di Camper in viaggio, da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre prende il via Camper, versione in studio guidata da Marcello Masi. Tanti, come sempre, gli ospiti accolti, tra cui gli attori Attilio Fontana e Clizia Fornasier.

I protagonisti, però, sono gli inviati, che si collegano in diretta dal territorio. A tal proposito, Monica Caradonna è a Napoli, Livorno e Matera, dove assaggia rispettivamente la pizza fritta, il caciucco e la cialledda. Elisa Silvestrini mostra alcune meravigliose località balneari, come quella di Forte dei Marmi. Maria Onori e Valentina Caruso proseguono le visite ai siti archeologici: questa settimana si occupano del Tempio di Altare e della Cappella del Barolo.

A Camper, inoltre, Federico Gasparri percorre a piedi vari sentieri, come il Sasso del Ferro di Laveno. Annalisa Baldi racconta i Celtic Days di Palazzuolo sull’Oglio, mentre Fabrizio Nonis dà tutti i consigli per cucinare alla perfezione delle costolette di agnello. Lorenzo Branchetti, infine, prosegue il tour tra i borghi più belli d’Italia, da Cassinetta di Lugagnano a Malcesine, passando da Castelvetro di Modena e Borghetto sul Mincio.