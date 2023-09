La Notte della Taranta, il 4 settembre in onda in seconda serata su Rai 1: Fiorella Mannoia madrina

Condividi su

Lunedì 4 settembre, dalle 16:55 su Canale 5, seguiremo in diretta il debutto di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque. Per la giornalista, ex volto di La7, si tratta dell’esordio assoluto a Mediaset. A lei spetta l’arduo compito di sostituire Barbara D’Urso, al timone del programma meridiano dal lontano 2008.

Pomeriggio Cinque, inizia la diretta

Un’emozionata Myrta Merlino, alle 16:40, appare per la prima volta in diretta su Canale 5 per l’anteprima della prima puntata di Pomeriggio 5: “Abbiamo preparato una puntata piena di cose e con documenti esclusivi. Cronaca ma anche divertimento, finalmente ci siamo. Per me è una vera prima, come a teatro, con tutta l’emozione e il batticuore“.

Dopo l’anteprima, inizia la stagione 2023-2024 di Pomeriggio Cinque. La conduttrice, salutando il pubblico e con voce tremante, afferma: “Per me è una prima volta che non dimenticherò mai. Per la prima volta inizio alle 16:55 e sono in una nuova casa. Abbiamo voglia di raccontarvi l’Italia. Vi faccio una promessa: vi porto la mia passione, raccontando la realtà con onestà, rigore e rispetto“. Poi il messaggio per Barbara D’Urso: “Ha condotto per anni questa trasmissione con grande successo. Grazie“.

Il primo argomento è l’uccisione dell’orsa Amarena, che però è liquidato dopo pochi minuti. Merlino propone un focus sullo stupro di Palermo. Le opinioniste di tale spazio sono la conduttrice e deputata Rita Dalla Chiesa e la giornalista Maria Corbi. Il programma, in esclusiva, manda in onda un audio che la vittima della violenza ha inviato alla redazione della trasmissione. Questa prima parte è dedicata interamente alla cronaca: si parla anche della morte di Giulia Tramontano. Su entrambe le vicende è proposta una clip che ricostruisce minuto per minuto quanto avvenuto.

Claudio Amendola

A Pomeriggio Cinque del 4 settembre è ospite Claudio Amendola. L’attore, seduto in mezzo al pubblico, appare senza presentazione al termine di un filmato ed esprime la propria indignazione per i recenti casi di violenze sessuali. Ancora cronaca: da Palermo ci si sposta a Caivano, dove due cugine di 13 e 10 anni sono state abusate. In collegamento per una intervista c’è Mimma, la mamma di Fortuna, piccola di 6 anni abusata e uccisa a Caivano nel 2014.