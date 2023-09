Primo Appuntamento, il 5 settembre al via l’edizione 2023: cast e conduttore

Condividi su

Rai 2, nella seconda serata di martedì 5 settembre, propone in seconda serata Pour Parler. Il programma, tra le novità dei palinsesti di rete, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Puor Parler, la programmazione tv

Pour Parler è una produzione originale di Verve Media Company. Quest’ultima ha realizzato il format per la Rai Direzione Intrattenimento Prime Time. La TV di Stato ha deciso di mandare in onda il programma per tre settimane, con un doppio appuntamento alla settimana. Le giornate prescelte per trasmettere lo show sono il martedì e il mercoledì.

Alla conduzione di Pour Parler c’è un trio di comici. La prima è Maria Di Biase, attrice già protagonista di LOL Chi ride è fuori e Prova prova sa sa. Con lei c’è il marito e compagno di spettacolo Corrado Nuzzo. A loro, infine, si aggiunge Francesco De Carlo, che con i spettacoli di stand up comedy si è esibito in diverse importanti città del mondo come Londra, Mosca e Berlino, oltre che in Stati come la Corea Del Sud e il Sud Africa.

Come funziona il programma

Durante Pour Parler, i conduttori curano un comedy talk. In esso, si occupano degli argomenti di cui parla, di solito, la gente. Così facendo, i comici portano alla luce degli aspetti inconsueti e surreali. Sono molti i temi che vengono affrontati nel corso delle varie puntate. Tra questi ci sono l’amore e l’ambiente, ma anche i soldi. Per ogni tema c’è spazio per i monologhi e le battute dissacranti.

L’ingrediente principale di Pour Parler, girato all’interno della Sala A di Via Asiago in Roma, è l’arte dell’improvvisazione. Nuzzo, Di Biase e De Carlo, infatti, dialogano con il pubblico in sala. Quest’ultimo ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista tramite l’apposita zona microfono. Chi intende mantenere l’anonimato può intervenire indossando un sacchetto di carta in testa.

Pour Parler, gli ospiti e il cast fisso

A Pour Parler ci sono alcuni ospiti fissi. Tra loro il filosofo Barbasophia e la funeral planner Lisa Martignetti. Inoltre, gli appuntamenti sono arricchiti da Carlo Spinelli, esperto di cibi curiosi.

Sono numerose, poi, le celebrità che hanno accettato di mettersi in gioco durante Pour Parler. Seduti sul divano dei vip, infatti, c’è la conduttrice e speaker radiofonica Andrea Delogu, oltre alla comica Michela Giroud. A loro si aggiungono l’attrice Lucia Mascino e Marco Carrara, conduttore di Timeline.