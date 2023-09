X Factor 2023, la conferenza stampa: parlano i giudici, tornano gli Home Visit

Condividi su

Martedì 12 settembre, dalle 12:30, si svolge la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2023. Il talent, show Sky Original prodotto da Fremantle, esordisce giovedì 14 settembre. La puntata è visibile in prima serata su Sky Uno e, in streaming, su Sky Go e Now. All’incontro partecipano, in primis, i giudici. Per tale motivo ci sono Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Assente la conduttrice Francesca Michielin, che di recente ha annunciato dei problemi di salute.

X Factor 2023 conferenza stampa, il caso Morgan

Inizia la conferenza stampa di X Factor 2023. Prende la parola Antonella D’Errico, Vicepresidente esecutivo della programmazione Sky: “Abbiamo riconfermato Morgan nonostante quanto accaduto. Il fatto che abbia deciso di destinare metà del suo cachet a un’associazione benefica ha reso molto concrete le sue scuse. Noi abbiamo preso le distanze da ciò che ha detto, ma abbiamo deciso di proseguire il percorso con lui. Per noi è stata importante la decisione di donare i proventi, che ha reso tangibile il suo dispiacere“. Prosegue Sarah Ravetto della Comunicazione Sky: “Abbiamo già fatto la donazione voluta da Morgan al Progetto Arcobaleno, che aiuta i giovani che, in seguito al coming out, sono abbandonati dalle loro famiglie“.

Marco Tombolini di Fremantle: “Conosco Morgan come artista e mai ho sentito da parte sua delle dichiarazioni omofobe. Ci siamo dissociati da quanto ha detto“. Morgan: “Nel concerto si è creata una dinamica complessa, che ha generato un evidente errore linguistico. Le parole sono importanti e concrete. Me ne rendo conto. Il concerto è stato bellissimo, chi non lo ha vissuto si è sentito offeso da una estrapolazione. Il fatto ha generato un dibattito“.

La conferenza stampa di X Factor 2023 prosegue con D’Errico: “La scorsa è stata un’ottima edizione. Quest’anno abbiamo il ritorno all’apertura dopo la pandemia e ai casting abbiamo ritrovato le code dei ragazzi. Inoltre, tornano gli Home Visit. Altra caratteristica presente è il ritorno alla creazione del talento. La nostra missione è prendere dei diamanti grezzi e trasformarli in artisti“.

Le parole dei giudici

La conferenza stampa di X Factor 2023 è arricchita da Paola Costa, che cura la stagione del talent: “Inseriamo vivacità e racconto nel format. Gli open casting ci permettono di entrare in contatto con tante persone, che sono preziose per raccontare quello che è X Factor. Altra caratteristica è la narrazione: ci sono quattro professionisti che mettono a disposizione la loro esperienza per far crescere degli aspiranti talenti. Infine, l’ultima piccola novità sono i già citati Home Visit. Ogni giurato passa in ritiro due giorni con i ragazzi, per conoscerli meglio sia artisticamente che umanamente”.

Prendono la parola i giudici. Ambra Angiolini: “I ragazzi ci hanno colpito, e questo è già un buon segno. Cerco delle persone che siano interessante ai contenuti e non alle visualizzazioni e al successo. I cloni di altri mi annoiano”. Fedez: “Si è avvertito il cambio di linea, a favore della ricerca di progetti ancora alla ricerca di una loro strada. Sarà un approccio completamente diverso rispetto al passato“.

Dargen D’Amico: “Questo è soprattutto uno show di intrattenimento. Supportiamo dei ragazzi che scelgono di fare definitivamente questo mestiere. Come l’anno scorso, ricerco i brani che mi colpiscono“. Morgan: “In televisione è difficile fare la musica. Questa sta da un’altra parte, vive in un luogo diverso rispetto alla tv. Ogni tanto i mondi coincidono, ma è davvero molto difficile. L’idea di portare gli inediti è mia e di Simona Ventura. In Italia i talent sono diventati importanti musicalmente, avendo lanciato talenti come Marco Mengoni, Maneskin e Michele Bravi. Cerco l’autenticità, l’impegno e la cultura“.

X Factor 2023 conferenza stampa, le domande della stampa

Nella conferenza stampa di X Factor 2023 iniziano le domande della stampa. La prima riguarda il futuro di X Factor a Sky: “Abbiamo rinnovato per due anni, come sempre facciamo“. Sui generi musicali prevalenti quest’anno: “Ci sono state tante innovazioni e contaminazioni“. Ad Ambra Angiolini è chiesta se percepisce la responsabilità di essere l’unica giudice donna. Lei risponde piccata: “Chiedo a tutti un po’ più di serenità. Le offese e le parole sono diverse. L’ego può arrivare ad offendere. Ho il buonsenso di dire la mia solo quando penso di poter aggiungere qualcosa di interessante”. Paola Costa sull’importanza delle storie dei ragazzi: “Consiste nella narrazione del lavoro che viene fatto, sia dai giudici che dai concorrenti“. Quesito sul chiarimento tra Fedez e Morgan dopo le dichiarazioni del cantautore: “Andiamo oltre, non credo ci sia bisogno di approfondire oltre“, glissa il rapper. Morgan: “L’ho trovato maturato e professionale“.

Interrogativo sul cambio di casa discografica, che non sarà più Sony ma Warner. Tombolini: “Si tratta di un normale avvicendamento“. Polemica sull’autotune, risponde Morgan: “Io lo uso, ma non dal vivo. Penso sia uno strumento bello“. Interrogativo per Fedez su quanto avvenuto a Sanremo. Il rapper, ovviamente, non risponde perché fuori tema. Domanda sulla polemica relativa al concerto di Morgan, che precisa il tema dell’estrapolazione: “Le cose vanno valutate nel loro contesto, ma con questo non dico che sia giusto ciò che ho detto“. Termina qui la conferenza stampa di X Factor 2023.