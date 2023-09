A Million Miles Away film Prime Video – trama, cast, finale

Condividi su

Mercoledì 13 settembre, dalle 12:30, si è svolta la conferenza stampa di Fake Show Diffidate dalle imitazioni. Il programma, condotto da Max Giusti, esordisce su Rai 2 nel prime time di lunedì 18 settembre. All’incontro con la stampa presenziano il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e il suo Vice Fabio Di Iorio. Spazio al produttore Leonardo Pasquinelli di Endemol Shine Italia. Interviene il già citato Max Giusti. Infine, ci sono gli ospiti fissi Claudio Lauretta e Francesca Manzini.

Inizia la conferenza stampa di Fake Show Diffidate dalle imitazioni. Dopo una gag con un finto Max Giusti, prende la parola il Direttore Marcello Ciannamea: “Siamo contenti di partire con questo programma, dove domina il sorriso. Rappresenta al meglio il mood che vogliamo trasmettere con Rai 2, dove l’offerta sarà incentrata sulla leggerezza. Per tutto l’autunno sperimenteremo“. Prosegue il Vicedirettore Fabio Di Iorio: “Il nostro è un programma particolare, frutto di una collaborazione stretta a proficua con Endemol Shine Italia“. Leonardo Pasquinelli di Endemol: “È un format originale, basato interamente sull’arte delle imitazioni. A giugno abbiamo lavorato autonomamente a un pilot, che poi abbiamo fatto vedere alla Rai. A Ciannamea è piaciuto e ci ha detto di andare in onda il 13 settembre. Per rientrare nei tempi abbiamo fatto tanti miracoli, sia nei contenuti che nei tecnicismi. L’unica cosa che posso garantire è che il pubblico, con lo show, riderà”.

La conferenza stampa di Fake Show Diffidate dalle imitazioni prosegue. Max Giusti: “Sono molto contento ed emozionato, è tutto molto magico. Il programma nasce con tre momenti chiave: il primo è l’insistenza di Pasquinelli, il secondo è l’amicizia con Di Iorio e il terzo è la follia artistica di Ciannamea. Ringrazio quest’ultimo per avermi fatto sentire a casa. Mi hanno garantito tutto il necessario per condurre al meglio una trasmissione. Il format è leggero, divertente ed è interamente scritto. Per essere realizzato ha bisogno di tante prove. Imiteremo tutto ciò che è imitabile e spesso avrete difficoltà a distinguere il vero dal falso. Questo è un punto imprescindibile che vale per tutti, compresi gli ospiti“.

Va avanti la conferenza stampa di Fake Show Diffidate dalle imitazioni. Giusti prosegue: “Abbiamo la possibilità di ricreare tutti gli studi dei programmi. Oltre a Manzini e Lauretta, avremo un grande cast di imitatori, alcuni molto noti e altri che, invece, intendiamo far conoscere al grande pubblico. Chiedo a tutti un po’ di tempo per mettere a punto i meccanismi. Spero che lo show abbia la forza di ricevere fiducia e appoggio per poter migliorare”.

Francesca Manzini: “Io e Lauretta siamo i jolly dello show. Ci saranno tante mie donne, come Mara Venier e Ilary Blasi“. Claudio Lauretta: “Voglio ringraziare l’amico Max che mi ha coinvolto nel progetto. L’amico Max ci può utilizzare a suo piacimento. Porto con me vari personaggi, come Antonino Canavacciuolo e Gerry Scotti”. È diffusa una clip che anticipa la prima puntata: tra gli ospiti presenti Rossella Brescia e Filippo Bisciglia.

Le domande dei giornalisti

Durante la conferenza stampa di Fake Show Diffidate dalle imitazioni ci sono le domande. La prima riguarda i personaggi imitati: “Spero nessuno si offenda. Tendiamo a sottolineare alcune caratteristiche dei personaggi, d’altronde sono parodie. Fondiamo il reale a quello che il nostro interprete tira fuori da ogni vip. Per ora non abbiamo imitazioni di politici. Comunque, nel format c’è un po’ di scorrettezza”. Quesito a Max Giusti sulla struttura della trasmissione: “Non abbiamo squadre. Gli ospiti hanno delle missioni, nelle quali si cimentano in varie prove di imitazioni, che vanno dal canto al ballo“.

Il Direttore Ciannamea parla di Stasera tutto è possibile: “Non può che tornare in autunno, è uno dei pilastri della nostra programmazione“. Ancora Ciannamea: “Fake Show Diffidate dalle imitazioni ha uno show nello show. I fuori onda, infatti, meritano di essere visti e per questo trasmetteremo delle pillole su Rai Play. Il format parte con un certo numero di puntate, ma il nostro scopo è quello di proseguire con un ciclo più lungo di inediti“.

In merito alle motivazioni che hanno convinto Giusti a non dar vita a un contest: “Ci avrebbe tolto la creatività“. Sulle previsioni Auditel: “Siamo in una serata complessa, tra fiction e GF. Quando la Rai mi ha chiamato mi sono sentito un po’ un kamikaze“. Gli ospiti della seconda puntata: “Abbiamo Alessandro Borghese, Gabriele Corsi, Valeria Graci, Carolina Rey, Fabio Caressa… Una cosa che apprezzo è che non abbiamo i soliti volti Rai“. Entra una finta Shakira, poi il conduttore ricorda l’importanza nel format dell’intelligenza artificiale: “Guida me e gli ospiti durante gli appuntamenti“. Termina qui la conferenza stampa di Fake Show Diffidate dalle imitazioni.