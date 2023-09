Bake Off, la puntata del 15 settembre: l’eliminato è Maurizio

Condividi su

Real Time, venerdì 15 settembre, propone al pubblico la seconda puntata dell’undicesima stagione di Bake Off. Come al solito, il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma Discovery+. Qui, infatti, è possibile assistere in anteprima agli appuntamenti, che vengono rilasciati una settimana prima rispetto alla messa in onda lineare.

Bake Off 15 settembre, i giudici

Bake Off 2023 è una produzione originale della Banijay Italia, che lo realizza per Warner Bros. Discovery. Alla conduzione è confermata Benedetta Parodi, al timone della trasmissione per il decimo anno di fila.

Riconfermata in toto la giuria dello scorso anno, a partire da Ernst Knam, l’unico ad aver presenziato in tutte le puntate del programma. Al suo fianco c’è Damiano Carrara, alla sua sesta presenza nello show. Infine, per la seconda edizione di fila, c’è il pasticcere napoletano Tommaso Foglia.

A loro, durante Bake Off del 15 settembre, si aggiunge Clelia D’Onofrio. La scrittrice, in passato giurata della trasmissione, spiega l’origine di alcune grandi ricette della pasticceria tradizionale italiana.

L e prove e il tema dell’appuntamento

La puntata del 15 settembre di Bake Off ha come grandi protagonisti i giudici. Sono loro, infatti, a proporre le tre prove che compongono la serata. Con ciascuna manche, ogni giurato intende far comprendere ai concorrenti le qualità fondamentali che, secondo loro, ogni pasticcere dovrebbe avere per affrontare al meglio la professione.

La prima prova di Bake Off del 15 settembre è quella creativa, pensata da Tommaso Foglia. In essa, i partecipanti si cimentano nella preparazione di una delizia al limone rivisitata: il protagonista, infatti, non è l’agrume, ma il cioccolato. Ai partecipanti sono dati 120 minuti per completare il dolce.

Bake Off 15 settembre, la prova tecnica

La gara di Bake Off del 15 settembre prosegue con la prova tecnica, che ha una durata di 140 minuti. I pasticceri devono cimentarsi nell’arte della biscotteria. Damiano Carrara, infatti, ha assegnato loro le ricette dei biscotti piementosi, ovvero i krumiri, le margherite farcite, i canestrelli al cacao, le paste di meliga, i dolcetti alla mandorla e i tirulen. È in tale manche che Gabriele, possessore del grembiule blu, può sfruttare il vantaggio ottenuto con il grembiule blu.

Infine, nel corso di Bake Off, c’è la prova a sorpresa. In essa, Ernst Knam costringe i concorrenti a portare in scena in 180 minuti una torta rotta. La difficoltà presenti in questa manche consiste nel riuscire a realizzare un dolce fratturato ma comunque stabile, capace di rimanere in equilibrio. Al termine, Carrara, Foglia e Knam hanno assegnato il grembiule blu a Irene. Il peggiore e dunque eliminato è Maurizio.