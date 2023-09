Verissimo 16 17 settembre, gli ospiti: ci sono Orietta Berti e Barbara Palombelli

Condividi su

Venerdì 15 settembre, in seconda serata su Real Time, è in onda la seconda puntata della stagione de Il castello delle cerimonie. Il programma, come di consueto, è visibile in streaming e on demand sulla piattaforma di intrattenimento streaming di Discovery+. Qui, infatti, gli appuntamenti sono distribuiti con una settimana di anticipo rispetto alla programmazione ordinaria della rete in chiaro.

Il castello delle cerimonie 15 settembre, dove è girato

Il castello delle cerimonie è una produzione originale di B&B Film, che lo realizza per Warner Bros. Discovery. La trasmissione è uno dei titoli di punta della programmazione di Real Time, che lo ha nei palinsesti dal 2014.

La location che ospita ogni puntata è il prestigioso Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, comune situato nell’area metropolitana di Napoli. Il luogo è conosciuto con il soprannome di castello a causa dell’imponenza della struttura e dello stile artistico con la quale è decorato.

La sigla de Il castello delle cerimonie è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. In ogni appuntamento, le telecamere dello show riprendono una cerimonia svolta nell’hotel. Essa è analizzata in ogni sua fase, dalla preparazione allo svolgimento vero e proprio. La narratrice è Eleonora De Angelis.

Il 50 esimo compleanno di Raffaele

Ne Il castello delle cerimonie del 15 settembre è grande protagonista Raffaele. Quest’ultimo è molto conosciuto a Sant’Antonio Abate, dove lavora da circa 30 anni come parrucchiere. Ha deciso di rivolgersi al format per festeggiare in grande stile i suoi 50 anni.

In particolare, Raffaele ammette: “Ho deciso di vivere il giorno del mio compleanno come se fossi un principe. Per me è importante fare la festa al castello: è come mettere la ciliegina sulla torta”, afferma l’uomo.

Raffaele, durante Il castello delle cerimonie del 15 settembre, ha manifestato a Matteo Giordano le sue volontà. Per la giornata ha ideato un dress code che tutti devono rispettare. Poi, ha chiesto nel menù la presenza di un piatto con carne di un volatile. Preparazione, questa, che rimanda alla pratica della cacciagione, da sempre molto cara ai nobili.

Il castello delle cerimonie 15 settembre, le dinamiche della famiglia Polese

Intanto, durante Il castello delle cerimonie del 15 settembre, ci sono delle nuove avventure nella famiglia dei Polese. Dopo il matrimonio di Pasqualino e l’annuncio che presto diventerà papà, Imma è alle prese con l’invito ricevuto da Raffaele a partecipare a un evento speciale in vista del suo compleanno. La padrona di casa, però, ha chiesto al marito Matteo di accompagnarla.