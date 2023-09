Grande Fratello, cosa è successo il 15 settembre: Garibaldi e Samira i migliori, Fiordaliso nuova concorrente

Condividi su

Venerdì 15 settembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Il reality, condotto da Alfonso Signorini, ha come opinionista Cesara Buonamici. Nell’appuntamento è tornata anche Rebecca Staffelli, che ha il compito di leggere in diretta i commenti social.

Grande Fratello 15 settembre, i preferiti dal pubblico

Al Grande Fratello del 15 settembre si è letto, in primis, l’esito del televoto che il conduttore aveva aperto nel debutto di lunedì. In tale puntata, infatti, cinque concorrenti erano selezionati per andare nel tugurio. Gli sfortunati erano Anita, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi e Samira Lui.

Signorini ha aperto tra loro un televoto, dando al pubblico la possibilità di scegliere i due preferiti. Nel corso della puntata del 15 settembre del Grande Fratello, il presentatore ha comunicato a tutti che i più votati sono Garibaldi e Samira.

Nel frattempo, durante l’appuntamento di venerdì, si sono svolte le prime nomination palesi dell’edizione. Da esse sono emersi i nomi dei quattro in nomination: Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Il meno votato andrà automaticamente al televoto che terminerà venerdì 22 settembre, quando sarà decretata la prima eliminazione.

I nuovi entrati

Durante il Grande Fratello del 15 settembre sono entrati dei nuovi concorrenti. La più famosa è senz’altro la cantante Fiordaliso, autrice in carriera di vari successi, come Non voglio mica la luna. Con lei c’è Ciro Petrone, attore che negli anni ha presenziato nel cast di titoli molto noti, come Gomorra.

Nel corso dell’appuntamento, poi, la Porta rossa si è aperta per altri non vip. In primis Arnold, 22enne originario del Ghana che ha raccontato di essere stato adottato da una famiglia italiana quando era un bambino. Presente anche Valentina, che vive in Piemonte e lavora in un ufficio stampa.

Il loft, nel Grande Fratello del 15 settembre, ha accolto Heidi Baci, 25enne di Pescara ma con origini albanesi. Infine c’è il romagnolo Claudio, 34enne con alle spalle una storia complicata. Quando era ancora un minore è stato arrestato. Da quel momento, ha iniziato un percorso di crescita personale, motivato a non deludere di nuovo i propri genitori, ai quali è molto legato.

Grande Fratello 15 settembre, Giampiero Mughini

Infine, durante il Grande Fratello del 15 settembre, è stato annunciato il nome che dovrebbe chiudere il cast stagionale del reality. È il critico Giampiero Mughini, che ha seguito una parte della puntata dal Confessionale e che, parlando con il conduttore, ha ammesso: “Sarò concorrente non appena avrò fatto qualche tagliando”. Al momento, dunque, non è nota la data ufficiale nella quale Mughini si unirà al resto del cast.