Underdog Ho scommesso su di me, gli ospiti del 18 settembre: c’è Claudio Cecchetto

Lunedì 18 settembre, in seconda serata su Rai 2, è in onda una nuova puntata di Underdog Ho scommesso su di me. Il programma, condotto dalla giornalista Laura Tecce, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Underdog Ho scommesso su di me 18 settembre, Claudio Cecchetto

Underdog Ho scommesso su di me racconta le storie dei cosiddetti underdog. Con tale termine ci si riferisce a coloro che, secondo i pronostici, partono sfavoriti ma che, invece, riescono ad affermarsi. Tale concetto appartiene soprattutto al mondo dello sport ma, negli ultimi tempi, si è allargato anche allo spettacolo e alla politica.

Laura Tecce, nei vari appuntamenti di Underdog Ho scommesso su di me, incontra i protagonisti del mondo sportivo e dello spettacolo. Così facendo, la conduttrice racconta i momenti salienti delle carriere dei suoi ospiti. Inoltre, sono analizzate le svolte e i fallimenti dai quali si sono dovuti rialzare. Tecce intervista, in primis, Claudio Cecchetto.

La carriera da talent scout

Claudio Cecchetto, come racconta Underdog Ho scommesso su di me del 18 settembre, è un talento dai mille volti. Oltre ad essere un produttore discografico e un conduttore radiofonico, è anche un disc jockey, un presentatore televisivo e, soprattutto, un talent scout.

Nato nel 1952 in un piccolo comune della provincia di Venezia, Cecchetto ha da sempre creduto nella potenzialità della radio. Nel periodo in cui erano considerate realtà amatoriali e di lotta politica, Cecchetto ha lottato per mandare avanti la sua creatura, ovvero Radio Deejay. Alla fine ha avuto ragione, perché l’emittente radiofonica è oggi una delle più seguite ed apprezzate del nostro paese.

Ma Cecchetto, come racconta Underdog Ho scommesso su di me del 18 settembre, ha sempre avuto una grande capacità: riconoscere il talento. Non è un caso che ha scoperto grandi personaggi dello spettacolo nostrano, come Gerry Scotti, Fiorello, Jovanotti, Amadeus, gli 883 con Max Pezzali e Paola & Chiara, solo per citarne alcuni.

Underdog Ho scommesso su di me 18 settembre, Stefano Pantano

Laura Tecce, ad Underdog Ho scommesso su di me del 18 settembre, intervista il pluricampione di scherma Stefano Pantano. Lo sportivo, cresciuto in un quartiere popolare di Roma, con sacrificio e talento è riuscito a sfondare nella spada. In tale specialità è divenuto un punto di riferimento, vincendo ben tre titoli del mondo (nel 1989, 1990 e 1993) e due europei (1989 e 1994). Lo scorso giugno, Pantano ha raccontato la propria storia nel libro Il talento incontra l’occasione, edito da Edizioni Efesto.