Ciao Nonni, chi sono i nuovi campioni di Reazione a Catena: esordio vincente

Mercoledì 20 settembre, dalle ore 12:30, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Tale e Quale Show 2023. Il programma parte in prima serata su Rai 1 venerdì 22 settembre. Alla conduzione torna Carlo Conti, supportato dai giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Dieci i concorrenti presenti. In primis Scialpi, Alex Belli, Maria Teresa Ruta, Gaudiano e Jo Squillo. A loro si aggiungono Pamela Prati, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Jasmine Rotolo e Lorenzo Licitra.

Oltre a conduttore, giuria e cast, alla conferenza stampa di Tale e Quale Show 2023 c’è Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time. Con lui il Vice Giovanni Anversa. Infine, parla il produttore Leonardo Pasquinelli di Endemol Shine Italia.

Tale e Quale Show 2023 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Tale e Quale Show 2023. Prende la parola il Direttore Ciannamea: “Questo è un marchio fondamentale per la Rai e per tutta la televisione italiana. Mette insieme tante arti: la danza e la recitazione, oltre al canto. Inoltre, lo show è il frutto di un ottimo lavoro autoriale, a partire da quello di Carlo Conti”. Il Vice Anversa: “Con i tempi che corrono, la gente ha voglia di leggerezza e intrattenimento. Tale e Quale mette al centro il talento di un gruppo di artisti che si mette in gioco. Il format mischia tanti linguaggi e molte storie ed è capace di attrarre il pubblico, nonostante sia in onda da tredici edizioni”.

La conferenza stampa di Tale e Quale Show 2o23 procede con il produttore Pasquinelli: “Il cast è un elemento fondamentale per il successo dello show, cerchiamo di mischiare concorrenti eterogeni“. Prende la parola il conduttore Carlo Conti: “Ringrazio la squadra tecnica che ci permette di lavorare in uno studio come questo. Per noi è fondamentale il varietà e il divertimento, non la gara“.

Spiega le novità: “Cirilli e Paolantoni, l’anno scorso, sono andati così male che quest’anno si sono trasformati entrambi in ripetenti. Quest’anno hanno il compito di trovare un terzo elemento, diverso di volta in volta, da far esibire con loro nelle dirette“. Sui concorrenti: “Ci sono dei partecipanti che non hanno bisogno di presentazioni. A loro se ne mischiano altri più giovani che dimostreranno di essere meritevoli“.

Conti contro il black face

Carlo Conti, nella conferenza stampa di Tale e Quale Show 2023, critica il black face: “Lo ripeto ogni anno e lo dico anche questa volta, ma per delicatezza lo eviteremo. Per poter interpretare artisti di colore abbiamo Jasmine Rotolo, che è più abbronzata di me. Potrebbe anche fare degli interpreti bianchi e spero che, in questo caso, nessuno si scandalizzi per il white face“.

Intervengono i giudici. Giorgio Panariello: “Sono curioso di vedere nella trasmissione alcuni personaggi che si sono distinti in altri varietà, magari per questioni non legate al canto”. Cristiano Malgioglio: “Io sono curioso, vedo ed osservo. Non sono cattivo, ma dico sempre quello che penso perché sono trasparente. Jo Squillo ha sostituito Cristina Scuccia, ma non sento la sua mancanza. A me della Suora non mi interessa nulla, sono contento ci sia Jo”. Loretta Goggi: “A me dicono che sono zuccherosa, ma in realtà pure io metto i cinque. Qui ognuno deve fare il proprio mestiere, non ci interessano le loro vite private“. Carlo Conti svela che in ogni episodio c’è un quarto giudice, tale e quale a un vip. La prima è la finta Chiara Ferragni.

Tale e Quale Show 2023 conferenza stampa, le domande

Nella conferenza stampa di Tale e Quale Show 2023 ci sono le domande dei giornalisti. Sulla capacità dello show di rilanciare le carriere: “Io non mi prendo meriti in tal senso, ma il programma è senza dubbio una vetrina per professionisti che, magari, sono un po’ in ombra. Uno degli esempi migliori è quello di Serena Rossi, che proprio qui ha interpretato Mia Martini per la prima volta. La sua esibizione ha colpito i produttori della fiction sull’artista, che hanno deciso di chiamarla per recitare”. Su un possibile ritorno a Sanremo, il conduttore afferma: “Mai dire mai, ne ho già fatti tre, uno più divertente dell’altro“.

Sull’attualità del format nonostante la longevità, Conti afferma: “Penso che sia doveroso aggiungere sempre dei cambiamenti, seppur piccoli. Il pubblico ha voglia di leggerezza e ci siamo concentrati su questo. Negli ultimi anni, per renderlo attuale, abbiamo tentato di coinvolgere sempre più i social. Innovarsi è difficile, ma se la base è forte parti avvantaggiato. Occorre stare attento ai cambiamenti della società ed adeguarsi in tal senso“. In merito al possibile erede, il conduttore ammette: “Non sono all’altezza di fare nomi. Nel tempo, secondo me farà parlare molto Andrea Dianetti, che ha dimostrato di essere completo“.

Nella conferenza stampa di Tale e Quale Show 2023, i giudici parlano dello stile televisivo garbato di Conti. Risponde Panariello: “Senza Cristiano potremmo fare una tv più pacata…“. Il presentatore aggiunge: “I concorrenti sanno che i giudici possono dire ciò che vogliono e loro non devono battibeccare“.

Gli ultimi quesiti

Nella conferenza stampa di Tale e Quale Show 2023 ci sono altri quesiti. Conti parla delle imitazioni di quest’anno: “Sono un modo per attualizzare lo show. Come sempre avremo artisti giovani come Harry Stiles ed altri storici, come Fabrizio De André. Mi piacerebbe vedere sul palco Mr. Rain“. Loretta Goggi aggiunge: “Qui non si fanno solo imitazioni, ma veri e propri omaggi. Quando sento il cuore nelle esibizioni, io mi commuovo“. Interrogata in tal senso, afferma che le piacerebbe imitare Lucio Battisti.

Il conduttore parla di Cristina Scuccia: “Con lei non c’è stata nessuna polemica. Ha messo delle condizioni che non potevamo accettare, è una sua legittima scelta”. Malgioglio non ci sta: “Si è rifiutata di interpretare personaggi trasgressivi e voleva fare solo le imitazioni che voleva lei. Ma se non sbaglio, a The Voice ha cantato con il velo Like i vergin“. Il presentatore torna ancora su Sanremo: “Se andassi non ripristinerei le eliminazioni, penso abbia fatto bene Amadeus a toglierle“. Infine, Carlo Conti sottolinea di non sentire pressioni politiche: “Io faccio il giullare, non ho mai ricevuto oppressioni da nessuno. Il mio contratto scadeva a giugno e ringrazio la Rai per averlo rinnovato di altri tre anni“.

Le imitazioni del primo appuntamento

Rapida carrellata del cast. Lorenzo Licitra: “Dopo la prima edizione esco con un disco. Interpreto Marco Mengoni”. Gaudiano: “Per me è un onore, porto in scena Tiziano Ferro”. Ginevra Lamborghini: “Per me è una grande scuola, interpreto Annalisa”. Jasmine Rotolo: “Realizzo l’imitazione di Gloria Gaynor, sono emozionata”. Pamela Prati: “Io farò Claudia Mori, sono emozionata”. Ilaria Mongiovì: “Ho iniziato a Ti lascio una canzone, quindici anni fa. Sarò Giorgia“. Jo Squillo: “Sono molto felice, spero di portare felicità. Interpreto Madonna”. Alex Belli: “Nasco come musicista, voglio dare il 100%. Interpreto Don Johnson“. Maria Teresa Ruta: “Finalmente torno in Rai, sono emozionata. Mi metto in gioco con Sylvie Vartan“. Scialpi: “Interpreterò Bobby Solo”. Termina qui la conferenza stampa di Tale e Quale Show 2023.