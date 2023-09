Bake Off, la puntata del 22 settembre: ospite Fulvio Marino

Condividi su

Real Time, nella prima serata di venerdì 22 settembre, propone la terza puntata della stagione di Bake Off. Il programma, come sempre, è già visibile in streaming su Discovery+. Nella piattaforma di intrattenimento, infatti, gli appuntamenti sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda sulla rete in chiaro.

Bake Off 22 settembre, i giudici

Bake Off 2023 è una produzione originale della Banijay Italia, che lo realizza per Warner Bros. Discovery. Alla conduzione è confermata Benedetta Parodi, al timone della trasmissione per il decimo anno di fila.

Riconfermata in toto la giuria dello scorso anno, a partire da Ernst Knam, l’unico ad aver presenziato in tutte le puntate del programma. Al suo fianco c’è Damiano Carrara, alla sua sesta presenza nello show. Infine, per la seconda edizione di fila, c’è il pasticcere napoletano Tommaso Foglia.

A loro, durante Bake Off del 22 settembre, si aggiunge Clelia D’Onofrio. La scrittrice, in passato giurata della trasmissione, spiega l’origine di alcune grandi ricette della pasticceria tradizionale italiana.

La hidden cake

Nella puntata del 22 settembre di Bake Off, la conduttrice ha informato che l’intera puntata è incentrata sul tema del gioco. La prima prova è quella creativa, nella quale i concorrenti replicano in 140 minuti la cosiddetta torta pignatta. Come intuibile già dal nome, all’interno di ogni preparato ci devono essere dei dolcetti, che possono essere di vario tipo, dai cioccolatini ai biscotti.

La gara di Bake Off del 22 settembre procede con la prova tecnica. Essa consiste nella hidden cake. Con tale nome si intende una torta che, al taglio, nasconde una scritta o un disegno, creato direttamente con l’impasto.

I giudici, tramite Tommaso Foglia, informano gli aspiranti pasticceri che nei all’interno dei dolci dev’essere riprodotta una scacchiera. Inoltre, quest’ultima deve essere ricreata anche nella decorazione, con tanto di pedine degli scacchi. Come sempre, l’assaggio di tale manche è al buio. Knam, Carrara e Foglia, dunque, giudicano i dolci senza sapere chi gli ha preparati.

Bake Off 22 settembre, ospite Fulvio Marino

Infine, per la prova a sorpresa, a Bake Off del 22 settembre arriva un ospite. Stiamo parlando di Fulvio Marino, esperto panificatore, scrittore nonché nel cast fisso di È sempre mezzogiorno su Rai 1.

Nella manche, i partecipanti si cimentano nella preparazione dei lievitati. Marino, infatti, propone dei donuts, cucinati sia fritti che al forno. È in tale fase che Irene, nominata grembiule blu sette giorni fa, ha modo di sfruttare il bonus vinto.