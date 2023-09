Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Rompicapo: età, lavoro, quanto hanno vinto

Condividi su

Domenica 24 settembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. Il rotocalco pomeridiano, trasmesso rigorosamente in diretta, è condotto da Mara Venier.

Domenica In 24 settembre, il caso Gina Lollobrigida

A Domenica In del 24 settembre è dato ampio spazio a uno dei casi di cronaca di cui si è maggiormente discusso negli ultimi giorni. Ci riferiamo al processo con imputato Andrea Piazzolla, ex tuttofare della diva del cinema italiano Gina Lollobrigida. L’uomo è accusato del reato di circonvenzione di incapace, per il quale il pubblico ministero ha chiesto una condanna a sette anni e mezzo di carcere.

Tra i principali accusatori di Piazzolla ci sono Javier Rigau e Andrea Milko Skofic, rispettivamente ex marito e figlio di Lollobrigida. La parola fine sul procedimento giudiziario dovrebbe arrivare il prossimo 5 ottobre, quando è prevista la sentenza.

Mara Venier, a Domenica In del 24 settembre, ha un faccia a faccia con Andrea Piazzolla. Quest’ultimo, dunque, può raccontare al grande pubblico la sua versione dei fatti. Nello spazio, in qualità di opinionisti, ci sono Salvo Sottile, Adriano Aragozzini, Tiziana Rocca, Morena Zapparoli ed Alessandra Mussolini.

Pino Insegno e Francesca Fagnani

Durante Domenica In del 24 settembre sono presentati due importanti programmi della televisione di Stato. Il primo è Belve e, per parlarne, c’è la conduttrice Francesca Fagnani. Quest’ultima torna in prima serata su Rai 2 da martedì 26 settembre. Al suo fianco, ancora una volta, ci sono le Eterobasiche, oltre al bravo imitatore Vincenzo De Lucia.

La seconda trasmissione Rai di cui si parla a Domenica In del 24 settembre è Il mercante in fiera. Anche in questo caso, è in studio il presentatore, ovvero Pino Insegno. Per lui, la prossima è una stagione ricca di impegni. Oltre al già citato Il mercante in fiera, da gennaio è al timone de L’Eredità, celebre quiz del preserale della rete ammiraglia.

Domenica In 24 settembre, Donatella Rettore

Nel corso di Domenica In del 24 settembre c’è spazio per la musica italiana con Donatella Rettore. L’artista, negli anni, ha realizzato grandi successi come Kobra e Splendido splendente. Nelle scorse settimane, ha rilasciato il singolo Spettacolare. La conduttrice, inoltre, accoglie Brigitte Nielsen, popolare attrice di origini danesi. Infine, nell’appuntamento c’è Piero Chiambretti, che si racconta attraverso alcuni filmati e ricorda la mamma, alla quale era molto legato e che si è spenta nel 2020 dopo aver contratto il Covid.