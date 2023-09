Ballando con le stelle 2023: nel cast Lino Banfi, Teo Mammucari e Wanda Nara

Condividi su

Martedì 26 settembre, in prima serata su Rai 2, torna Belve. Il noto programma di interviste, anche quest’anno, è condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è visibile anche in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Belve 26 settembre, le novità dell’edizione

Belve, con la puntata del 26 settembre, raggiunge il traguardo della nona edizione. Di queste, le prime quattro sono andate in onda su NOVE, mentre le restanti sono state proposte dalla TV di Stato.

Nella scorsa stagione televisiva, per Belve è arrivato un importante cambiamento. Le puntate, per la prima volta, hanno occupato la fascia del prime time, ottenendo buoni dati di ascolto. Il finale di stagione, in particolare, ha convinto più di 1,2 milioni di ascoltatori, con una share del 7,2%.

Francesca Fagnani, nell’edizione di Belve al via il 26 settembre, è supportata da alcuni ospiti fissi. In primis tornano le Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolane. Le due sono tiktoker che sui social realizzano le parodie dei maschi etero basici. A loro si aggiunge Vincenzo De Lucia, che interpreta un cartomante e fa le carte ad alcuni ospiti speciali. Infine, di volta in volta c’è uno spazio di libera arte, nel quale personalità del mondo dello spettacolo regalano al pubblico una loro performance inedita.

Fabrizio Corona parla della malattia del figlio

Tra gli ospiti di Belve del 26 settembre c’è Fabrizio Corona. L’imprenditore, nel faccia a faccia con Fagnani, ha parlato della malattia del figlio Carlos: “Ha un malessere genetico, ora sta male. Lui non potrà gestire la sua vita da solo”. Corona, inoltre, ha parlato del rapporto con Nina Moric: “Lei non vede mai Carlos, ma non riesco a colpevolizzarla od odiarla per questo. So che nei pochi momenti di lucidità sta male perché non è una madre, Oggi sta troppo male per capire che deve fare la mamma. Non ci puoi fare niente, non ci sarà più per lui”.

Belve 26 settembre, gli altri ospiti

A Belve del 26 settembre è accolto anche Stefano De Martino. Il ballerino è uno dei volti di punta dell’intrattenimento di Rai 2, dove conduce, tra gli altri, Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Nell’intervista con Francesca Fagnani, con ogni probabilità, svela in che rapporti è con Belen Rodriguez.

Infine, nel corso di Belve del 26 settembre c’è Arisa. La cantante, lo scorso anno nel cast di professori di Amici di Maria De Filippi, prossimamente dovrebbe tornare protagonista in Rai. Secondo le indiscrezioni, infatti, è tra i giudici di The Voice Kids, talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.