Tale e quale show puntata 29 settembre: tutte le imitazioni

X Factor 2023, giovedì 28 settembre, è andato in onda con la terza puntata nella prima serata dik Sky Uno. Il programma musicale, condotto da Francesca Michielin, termina la fase delle audizioni. Protagonisti, ancora una volta, i giudici, ovvero Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Morgan. Lo show è visibile anche in diretta streaming su Now TV e Sky Go.

X Factor 2023 terza puntata, le prime esibizioni

Inizia la terza puntata di X Factor 2023. La conduttrice accoglie pubblico e giudici, poi dà vita alla gara. Apre Alice, 30enne di Padova che canta ai matrimoni e che esegue Purple Rain di Prince. L’artista divide la giuria, ma alla fine riesce a passare con tre sì. Giungono sul palco le Ragazze Punk, band di quattro sedicenni originarie della Svizzera. Propongono Stella di Hollywood, un loro inedito. Angiolini le stronca: “L’atteggiamento è quello giusto, il problema è tutto il resto“. Non passano.

La terza puntata di X Factor 2023 va avanti con il duo Giovie&Mickie, entrambi cantanti e il primo anche violoncellista. Realizzano una bella cover di Someone you loved di Lewis Capaldi. Morgan attacca il cantante: “Ti sei esibito in modo sporco, ti sei mosso in un modo tale che mi hai dimostrato di essere più interessato a piacere al pubblico“. Tuttavia, accedono al turno successivo.

Jacopo, appassionato di horror, performa con l’inedito Furio Camillo. Il testo è decisamente inquietante e riceve tre no. Francesca centra l’approdo alle fasi successive con Ain’t got no/i got life di Nina Simone, che ha convinto tutti tranne Fedez.

Niccolò Selmi

La terza puntata di X Factor 2023 procede con Anna Castiglia e la sua Ghali. Un pezzo impegnato ed autoironico, con un ottimo testo: arrivano i primi (meritati) quattro sì della serata. Melissa Coppola si cimenta in una sfida ardua: Back to Black di Amy Winehouse. Un “brano kamizake” ed “harakiri”, sostiene Fedez, che però, con il suo sì, le permette di passare.

Nel corso della terza puntata di X Factor 2023 c’è Vittoria, che propone al pubblico l’inedito Anima bruciata, scritta “per una persona che mi ha fatto soffrire“. Passa pure lei con tre sì. Il prossimo cantante è Niccolò Selmi, che performa con l’inedito Doccia Ghiaccia. Canzone molto bella, probabilmente la migliore sentita in questa edizione, almeno dal punto di vista delle potenzialità radiofoniche. Tutti i giudici sono commossi e danno quattro sì. Carrellata di esibizioni discutibili che ricevono solo no: tra queste c’è quella di Alessandro Conti, che realizza un brutto omaggio a Guccini con L’avvelenata.

Il palco è raggiunto dai Sedeyp, che portano la hit 1979. Anche loro ai Bootcamp: oggi i giudici sono abbastanza buoni. Filippo convince pubblico e giudici con la versione voce e chitarra di Don’t let me down. Il palco è raggiunto da Lorenzo, che si è licenziato per concentrarsi sul canto. Standing ovation e quattro sì. I Ken La Fen provano a ravvivare una puntata abbastanza piatta con Il calvo. Non passano nonostante i sì di Morgan e Fedez.

X Factor 2023 terza puntata, le ultime esibizioni

La terza puntata di X Factor 2023 si avvia alla conclusione con il bravissimo Gaetano, 16enne che raggiunge i Bootcamp con la cover di It’s a man’s man’s man’s world. Con Rocco Dipalma si balla sulle note di Bella d’estate. Una performance disastrosa. La band Revenant realizza La paura del buio dei Maneskin. I giudici notano una tendenza ad imitare, ma comunque premiano i cantanti. Bora propone Mirtilli rossi pandemia. Un brano con un testo brutto, che però riceve addirittura quattro sì. Medesimo risultato per Samuele Barracco canta Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini. L’ultimo concorrente delle audizioni di X Factor 2023 è Christian, originario del Togo che rappa sulla base di Feliz Navidad e che ottiene quattro no. Termina qui la terza puntata di X Factor 2023.