Il Collegio, la puntata del 1° ottobre: è il momento del taglio dei capelli

Domenica 1° ottobre, dalle ore 10:30 su Rai 2, prende il via la terza stagione di Citofonare Rai 2. Il rotocalco domenicale è condotto, ancora una volta, dalla coppia Paola Perego e Simona Ventura.

Citofonare Rai 2 terza stagione, le conferme

Nella terza stagione di Citofonare Rai 2, le conduttrici accolgono in studio una lunga serie di amici ed artisti. A dettare il ritmo dei vari appuntamenti c’è la band Isola delle Rose, che ha il compito di eseguire dal vivo tutti gli spazi musicali dello show.

Nel corso della terza stagione, inoltre, sono approfonditi alcuni dei principali temi della settimana, affrontati con l’inconfondibile stile ironico che contraddistingue l’intero format.

È confermata anche la rubrica dedicata all’oroscopo della settimana. A curarla, ancora una volta, c’è Simon and the Stars, che in breve passa in rassegna tutti i segni zodiacali. In studio, oltre a Simona Ventura e Paola Perego, c’è l’attrice e comica Valeria Graci, che commenta le notizie di costume più curiose.

Le novità

In occasione della terza stagione, però, in Citofonare Rai 2 ci sono varie novità. La più importante riguarda l’arrivo di Gene Gnocchi. Il comico, spesso ospite già lo scorso anno, effettua varie incursioni con il suo Ufficio Digene. In qualità di inviata torna Antonella Elia, che però è accompagnata dal compagno Pietro Delle Piane. Nell’esordio del 30 settembre, la coppia racconta le leggende d’amore e di mistero della città di Vieste, in Friuli Venezia Giulia.

Importante elemento innovativo, nella terza stagione di Citofonare Rai 2, è il cambio di programmazione tv. Rispetto agli anni scorsi, infatti, il programma ha guadagnato mezz’ora, occupando il palinsesto, come già detto, dalle 10:30 alle 13:00. Tale modifica è l’ennesima conferma che la Rai crede tanto nel format, al punto che, prossimamente, dovrebbe sbarcare anche in prima serata. Altra new entry nel cast degli ospiti fissi è Lucio Ciotola, attore pronto a stupire il pubblico con le sue performance. Infine, i telespettatori sono protagonisti di un nuovo gioco telefonico con protagonista la musica, chiamato i Rompiscatole.

Citofonare Rai 2 terza stagione, gli ospiti della prima puntata

In occasione del debutto della terza stagione di Citofonare Rai 2, previsto il 1° ottobre, sono accolti in studio gli attori del film Mamma qui comando io. La pellicola, diretta da Federico Moccia, è uscita nei cinema il 14 settembre scorso. Ventura e Perego dialogano con Corinne Clery, Simone Montedoro, Maurizio Mattioli, Daniela Virgilio e con il piccolo Alessio Di Domenicantonio, di soli 10 anni.