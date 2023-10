Belve, la puntata del 3 ottobre: Raoul Bova e la presunta omosessualità

Condividi su

Francesca Fagnani, martedì 3 ottobre, guida su Rai 2 la seconda puntata della stagione di Belve. Il programma, come sempre, è visibile anche su Rai Play.

Belve 3 ottobre, Patty Pravo

A Belve del 3 ottobre, Francesca Fagnani, come già accaduto la scorsa settimana, è accompagnata da una schiera di ospiti fissi. In primis tornano le Eterobasiche, ovvero Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Le due sono tiktoker che sui social realizzano le parodie dei maschi etero basici.

A loro si aggiunge Vincenzo De Lucia, che interpreta un cartomante e fa le carte ad alcuni ospiti speciali. Questa settimana, protagonista di tale spazio è il giornalista David Parenzo, in onda tutti i giorni su La7 con L’aria che tira. Infine, il momento dedicato alla stand up comedy è affidato a Caterina Guzzanti.

Tra le ospiti di Belve del 3 ottobre spicca Patty Pravo. L’artista, nella propria carriera, ha saputo reinventarsi, cambiando di volta in volta la propria immagine e lo stile musicale. Tanti i successi che portano la sua firma, da La bambola a Pazza idea, passando per Pensiero stupendo ed E dimmi che non vuoi morire.

Raoul Bova parla della presunta omosessualità

Nel corso di Belve del 3 ottobre c’è l’attore Raoul Bova, in queste settimane impegnato nelle riprese della nuova edizione di Don Matteo. La conduttrice ha ricordato all’interprete di un’intervista passata in cui ha tenuto a specificare di non essere omosessuale. A tal proposito, Bova ha affermato: “In quel periodo non avevo una lucidità tale da riuscire a dire sempre delle cose esatte. Ho solo smentito quello che si diceva di me”.

In seguito, nell’intervista a Belve, ha commentato la storia d’amore con Rocio Munoz Morales: “Abbiamo superato lo scetticismo sulla nostra storia, a volte anche qualche attacco. Devo dire che siamo andati avanti bene, credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano”.

Belve 3 ottobre, Emanuele Filiberto

Infine, a Belve del 3 ottobre è incontrato Emanuele Filiberto. L’erede della famiglia Savoia, con la conduttrice, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni: “Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali”. In merito alla presunta omosessualità di nonno Umberto II ha poi sottolineato: “Si tratta di una menzogna. Prima di tutto non si parla dei morti, e soprattutto non lo si deve fare per dire cose che non sono vere. Mio nonno ha avuto una moglie e quattro figli”.

Infine, nel faccia a faccia ha ricordato l’esperienza in gara a Sanremo nel 2010: “La Rai mi ha chiesto di partecipare. Era un anno un po’ debole per loro e serviva qualche casino in più. È stata un’operazione di marketing”.