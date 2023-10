Storie di donne al bivio, ospiti 5 ottobre: Loredana Lecciso parla del matrimonio con Albano

Condividi su

Mercoledì 4 ottobre, in prima serata su Rai 1, è in onda l’ultima puntata della stagione 2023 di Arena Suzuki. Il programma, condotto da Amadeus, si svolge nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Lo show è visibile in diretta streaming e on demand su Rai Play.

Arena Suzuki 4 ottobre, il conduttore accompagnato dal dj Massimo Albertini

Durante Arena Suzuki del 4 ottobre, il conduttore accoglie sul palco gli artisti più emblematici degli anni ‘60, ‘70, ‘80, 90’ e 2000. Una serata all’insegna della spensieratezza, dunque, nella quale Amadeus è accompagnato dal dj Massimo Albertini, già nel cast delle scorse edizioni e protagonista di alcuni dj set. Questa stagione di Arena Suzuki è prodotta per la Rai da Arcobaleno Tre ed è formata da tre appuntamenti. Il programma è trasmesso in collaborazione con Rai Radio 2.

Gli artisti italiani

Ad Arena Suzuki ci sono tanti artisti italiani. In primis c’è Michele Zarrillo, cantautore e musicista che ha venduto oltre 2 milioni di dischi. La sua carriera è legata in maniera indissolubile al Festival di Sanremo, che ha vinto nel 1987 nella sezione Nuove Proposte con il singolo La notte dei pensieri. Zarrillo, all’Arena di Verona, esegue Una rosa blu.

Nel corso di Arena Suzuki del 4 ottobre c’è un’altra icona della musica italiana, ovvero Ivana Spagna. Quest’ultima, in prime time su Rai 1, intona Call me. Prosegue Pino D’Angiò con Ma quale idea, oltre a Valeria Rossi e la sua Tre parole. Ci sono gli Stadio con Grande figlio di puttana, oltre a Mal, che intona la storica Furia, sigla dell’omonimo telefilm in onda negli anni ‘70. L’Arena si trasforma in una discoteca a cielo aperto grazie agli Eiffel 65, che propongono Blue (Da Ba Dee).

Arena Suzuki 4 ottobre, gli artisti internazionali

Ma ad Arena Suzuki del 4 ottobre è ampiamente rappresentata anche la musica internazionale. A tal proposito c’è Natalie Imbruglia, tra le cantanti più amate nel mondo anche grazie a canzoni del calibro di Shiver e Torn.

Tornano i Krool & The Gang, gruppo simbolo del mitico Studio 54 di New York con Ladies Night e Get down on it. Si balla con i The Show, unica tribute band ufficiale degli Abba nel mondo, che realizza un omaggio con Mamma Mia.

Nel corso di Arena Suzuki del 4 ottobre c’è il duo Madcon, protagonisti nel 2008 di una cover di Beggin che ha spopolato. Infine, ci sono Cecilia Gayle con El Pam Pam, Howard Jones in What is love e George McCrae e la sua Rock your baby.