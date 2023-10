Domenica In, gli ospiti dell’8 ottobre: Loretta Goggi e Tommaso Paradiso

Condividi su

Rai 1, dalle ore 14:00 di domenica 8 ottobre, è in onda una nuova puntata stagionale di Domenica In. Il programma, rigorosamente in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, è condotto da Mara Venier.

Domenica In 8 ottobre, Loretta Goggi e Gabriele Cirilli

A Domenica In dell’8 ottobre si parla a lungo di Tale e quale show. Il programma è uno dei più seguiti, almeno in questa prima parte della stagione televisiva della Rai. Venier accoglie una delle grandi protagoniste, ovvero Loretta Goggi. Quest’ultima, infatti, è da tempo nella giuria del format. Goggi, nel faccia a faccia, effettua un racconto molto sentito, che spazia dalla carriera artistica alla vita privata.

Inoltre, durante Domenica In dell’8 ottobre, c’è uno dei concorrenti di Tale e quale show, ovvero Gabriele Cirilli. Quest’ultimo si è messo in gioco nello show per la prima volta nel 2012. Dopo il grande successo ottenuto, torna in seguito come ospite d’onore, realizzando in ogni appuntamento delle imitazioni impossibili. Dallo scorso anno, Cirilli è affiancato a Francesco Paolantoni. Il comico, nello show, guida uno speciale quiz sulla storia della Rai, nel quale si affrontano proprio Mara Venier e Loretta Goggi.

Giancarlo Magalli

Nel corso di Domenica In dell’8 ottobre fa il suo ritorno in Rai il conduttore Giancarlo Magalli. Per anni volto de I fatti vostri, il presentatore ripercorre il difficile periodo della malattia che lo ha colpito alcuni mesi. Magalli, dopo lunghe cure, è guarito anche grazie all’amore della famiglia, soprattutto delle figlie Manuela e Michela.

Domenica In 8 ottobre, il talk sui principali fatti della settimana

Durante la puntata di Domenica In dell’8 ottobre è proposto un focus sul mondo della musica. Per farlo, è presente in studio il cantante Tommaso Paradiso. Dopo essere stato per anni il frontman dei Thegiornalisti, nel 2019 ha abbandonato la band e ha annunciato l’avvio della carriera da solista, nella quale ha realizzato hit del calibro di Non avere paura e I nostri anni. Nel prossimo appuntamento si esibisce in diretta con l’ultimo singolo dal titolo Blu ghiaccio travolgente. Inoltre, realizza un medley dei suoi più grandi successi.

Infine, a Domenica In dell’8 ottobre, Mara Venier conduce un talk per commentare i principali fatti della settimana. Tra coloro che partecipano c’è la showgirl Flavia Vento, che negli scorsi giorni ha affermato di aver visto la Madonna. Attesi anche Alba Parietti, Luca Bianchini e Monica Leoffredi. C’è il cantante Valerio Scanu, che lo scorso 7 settembre ha festeggiato il matrimonio. Infine, partecipa Simona Izzo, che potrebbe commentare l’imminente partecipazione del marito Ricky Tognazzi a Ballando con le stelle.