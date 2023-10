Grande Fratello, i top e i flop del 12 ottobre: Arnold eliminato, chi al televoto

Condividi su

Giovedì 12 ottobre, dalle 21:20 su Sky Uno, è andata in onda la seconda ed ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2023. La trasmissione, come sempre, è condotta da Francesca Michielin. Dopo le scelte di Dargen D’Amico e Fedez della scorsa settimana, ora è la volta di Morgan ed Ambra Angiolini. I due giudici devono comporre il loro team, selezionando i cinque artisti da portare agli Home Visit.

X Factor 12 ottobre, inizia la diretta

Inizia la diretta di X Factor del 12 ottobre. Si parte con il team di Ambra Angiolini e, in particolare, con la cantante Vittoria, che ottiene una standing ovation e una sedia. Segue Margherita, eliminata dalla giudice. Morgan non condivide: “Ha suonato e cantato bene“. La giurata accoglie i Sedeyp, che portano sul palco i Nirvana. La giudice gli dà una sedia, seppur criticandoli per la mancanza di personalità. Melissa intona Bring me to life degli Evanescence e riceve un’ovazione del pubblico e dei giudici. Anche lei si siede.

I Bootcamp, a X Factor del 12 ottobre, procede con Gaetano, che convince la giudice con la cover di Pensiero stupendo. Samuele Barracco propone Canzone contro la paura di Brunori Sas. Con lui è occupato l’ultimo posto libero: qualora la giudice decidesse di prendere altri artisti deve necessariamente sostituire uno dei cinque già selezionati. Spazio agli Isobel Kara, che presentano una versione tutta loro di Nimpha-La storia di una ninfomane di Madame. La giurata sceglie di farli sedere, mandando via Vittoria. Si va avanti con Jacopo, preso al posto di Melissa. Fischi per Angiolini.

Il terzultimo concorrente è Pasquale, che non riesce ad ottenere un posto agli Home Visit. Matteo porta l’inedito intitolato Più o meno. Gran bel pezzo, che gli vale un posto nello show a discapito di Samuele. Chiude la manche la bravissima Angelica Bove con All i want. Lunga standing ovation per lei, con tanto di lacrime per Angiolini, che lascia la propria postazione per andare ad abbracciare l’artista. Ovviamente la prende al posto dei Sedeyp.

Le scelte di Morgan

X Factor del 12 ottobre procede con i Bootcamp di Morgan. Parte Filippo, che si cimenta nella prova di Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano. Ottiene la sedia. Procede Alessandro con Sei acqua di Venerus: il giudice lo prende perché colpito dalla voce, pur non apprezzando il suo repertorio musicale. Continuano i Monarchs con un mash up dei Led Zeppelin e di Harry Styles. Presi anche loro. Va avanti Simona Bonura con l’Ave Maria di Beyoncé, anch’essa seduta. Felicity canta The Scientist dei Coldplay: con essa, Morgan termina tutte le sedie.

La serata procede con gli Animaux Formidables. Esibizione molto scenica e d’impatto, ma di poca sostanza. Il giudice comunque li prende al posto di Alessandro. Niccolò propone la cover di Elliot’s Son di Dominik Fike. Molto bravo ed ottiene l’accesso agli Home Visit, con conseguente esclusione di Simona. Filippo si gioca il tutto per tutto con una rivisitazione de L’addio dei Coma_Cose. Per il giudice “ha già la strada spianata per il professionismo“, quindi non lo prende. Ottima performance dei Manifesto, che ottengono sedia e standing ovation. Esce Felicity.

A X Factor del 12 ottobre tocca a Matteo, che passa al posto di Filippo. Un tempo piccolo di Franco Califano è la scelta di Anna. Il giudice è convinto della bontà della sua voce e la porta nella squadra ai danni dei Monarchs. I Sickteens cantano Hold On di Justin Bibier: tutti in piedi già a metà esibizione, compresi i giudici. Effettivamente, sono stati tra i più bravi di tutta la puntata. Inevitabilmente, Morgan li prende al posto di Matteo. Termina qui X Factor del 12 ottobre.