Reazione a Catena, le nuove campionesse sono le Ciao Coach: età, da dove vengono e quanto hanno vinto

Giovedì 19 ottobre, alle 12:00, si è svolta la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2023. Il programma torna con la 18esima edizione sabato 21 ottobre, dalle ore 20:35 su Rai 1. All’incontro con la stampa c’è la conduttrice Milly Carlucci e Paolo Belli. Con loro i giudici e il cast di concorrenti. Inoltre, spazio a Marcello Ciannamea e a Claudio Fasulo, ovvero Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time.

Ballando con le stelle 2023 conferenza stampa, inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2023. Parte il Direttore Marcello Ciannamea: “Questo è uno dei programmi capisaldo della nostra programmazione. La squadra è fortissima, lo show raccoglie dati straordinari su tutti i target di pubblico, dai giovani ai maturi, sia tra le donne che tra gli uomini. La trasmissione è universale“.

Claudio Fasulo: “Ho avuto la fortuna di occuparmi dello show sin dall’inizio, prima da autore e poi da responsabile Rai. La versione italiana di Ballando è un punto di riferimento nel mondo, perché coniuga la solidità alla riconoscibilità. Abbiamo un grande cast, pieno di stelle“. Fasulo saluta i tecnici che lavorano alla trasmissione, poi snocciola i dati dello show da quando è in Italia: “Abbiamo avuto 194 ballerini per una notte e oltre 200 vip che si sono cimentati come concorrenti. In totale abbiamo avuto 14 giudici: i cinque presenti sono al loro ottavo anno consecutivo“.

Nella conferenza stampa di Ballando con le stelle 2023 interviene il regista Luca Alcini: “Quest’anno è eccezionale, abbiamo un cast sorprendente, pieno di stelle“. Paolo Belli: “Abbiamo l’onore di aprire il contatore della Telethon, nella giornata del 9 dicembre. I partecipanti, questa volta, sono arrivati alle prove già molto bravi. Infatti ho proposto a Milly di aumentare la difficoltà dei balli. La musica di ogni esibizione è suonata dal vivo”.

Milly Carlucci

Nella conferenza stampa di Ballando con le stelle 2023 interviene Milly Carlucci: “Ringrazio le maestranze che da anni curano la trasmissione. Ballando è uno spaccato della società, ogni anno cerchiamo di affrontare temi che possano far riflettere e discutere. In questa edizione lo facciamo attraverso i ballerini per una notte: nella prima puntata c’è Andrea Antonello, ragazzo autistico“. Interviene il padre dell’ospite, che presenta l’associazione da lui avviata per il supporto alle famiglie che presentano membri con disabilità.

La conduttrice, in seguito, presenta tutti i concorrenti. Durante la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2023 ci sono le domande dei giornalisti. La prima è per Antonio Caprarica, che parla dei motivi che lo hanno portato ad accettare: “Questo è un programma straordinario. Ho sempre lavorato con la testa e mi sono tolto un po’ di soddisfazioni. Ora devo darmi da fare con la caviglia, spero di riuscire ad ottenere i medesimi risultati“.

Milly Carlucci svela come è riuscita a mettere pace tra i giurati: “Da noi i giudici sono liberi ed indipendenti. Hanno grandi differenze di carattere e come spesso avviene nei gruppi di amici ci possono essere degli scontri. Tra loro c’è sempre stata stima e rispetto. Noi ci azzuffiamo, ma sbollita la rabbia si rientra nello spirito originale della trasmissione, che è di ironia“. Ancora la conduttrice sui motivi del successo dello show: “Ballare è meraviglioso, è un’attività istintiva dell’uomo. La forza del format è che ogni vip porta il proprio bagaglio di esperienze e sentimenti“.

Ballando con le stelle 2023 conferenza stampa, Wanda Nara

Nella conferenza stampa di Ballando con le stelle 2023 vanno avanti le domande dei giornalisti. Wanda Nara commenta l’esperienza che sta per iniziare: “Da anni Milly mi chiama, ma non mi sentivo pronta. L’anno scorso sono venuta come ospite, mi sono trovata bene e ho firmato un contratto in bianco. Mantengo sempre la parola ed eccomi qui. L’Italia è la mia seconda casa“. Prende la parola Lino Banfi: “Ho 87 anni, Milly Carlucci si è “fisseta” a farmi partecipare al programma e ci ha provato per anni. Voi giornalisti spesso fate i coccodrilli, ma con me c’è trippa per gatti. Ora mi aspettano i supplementari della vita… Insieme a me balleranno tutti i miei personaggi, compreso Nonno Libero“.

Carlucci, durante la conferenza stampa di Ballando con le stelle 2023, commenta le indiscrezioni sulle ospitate di Fabrizio Corona e Barbara D’Urso: “Sui social si dicono ogni cosa. I due nomi non sono previsti in pista“. Sulla mancanza di coppie in gara dello stesso sesso, Carlucci chiarisce: “Siamo stati i primi a farle, ma le creiamo se troviamo i personaggi adatti. Dipende dalle annate“. In merito alla predominanza del genere reality, la conduttrice aggiunge: “Non possiamo essere asettici e guardare solo la performance. Ognuno scende in pista in base alla propria sensibilità, la storia dell’artista è fondamentale, ma è il vip che decide di raccontare al pubblico ciò che vuole, non sono ripresi in diretta 24 ore su 24″.

Le ultime domande

Nella conferenza stampa Carlucci presentata la novità di Ballando con le stelle 2023: “Dal 4 novembre, nel sabato pomeriggio, abbiamo una striscia speciale, che ci permette di conoscere i talenti scoperti nel nostro tour in giro per l’Italia. Per la produzione ci accompagna la Calabria, dove ci sono scuole di ballo di spessore”. Simona Ventura sulla competizione con il marito: “Lavoriamo per la prima volta insieme in tv. Io provo il mattino e lui il pomeriggio, quindi ci vediamo meno di prima. Siamo divertiti, c’è sana competizione“. Nella conferenza, Milly ricorda la prima edizione: “In quel periodo del ballo non si parlava, sembrava un’operazione impossibile. Devo ringraziare tutti quegli amici che ci hanno dato fiducia nei primi anni, accettando di partecipare come concorrenti“. Termina qui la conferenza.