Domenica In ospiti del 22 ottobre: ci sono Zucchero ed Emma Marrone, talk su Ballando con le stelle

Sabato 21 ottobre, dalle ore 20:35 su Rai 1, è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle 2023. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, accompagnata da Paolo Belli. Le coppie di concorrenti scendono in pista e sono giudicate dai temuti Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Gli ospiti dell’appuntamento sono il ragazzo autistico Andrea Antonello con papà Franco.

Ballando con le stelle 2023 prima puntata, le prime esibizioni

Inizia la prima puntata di Ballando con le stelle 2023. La conduttrice: “Quest’anno il programma diventa maggiorenne. In questi anni abbiamo attraversato momenti belli ed altri brutti, noi abbiamo sempre cercato di divertire il pubblico a casa. Con questo spirito torniamo in onda anche quest’anno, abbiamo preparato una serata fantastica“. Paolo Belli presenta i concorrenti di quest’anno. Segue Carlucci, che presenta il lunghissimo cast: oltre ai giudici, ci sono i tribuni, la voce del popolo e il custode del tesoretto.

I primi a scendere in pista sono Antonio Caprarica e Maria Ermachkova. Scenografia stupenda per loro, a tema Londra e Regno Unito. Il ballo, però, è un disastro. Ovviamente, i giudici lo criticano: Zazzaroni afferma “God save the Caprarica“, mentre per Canino “ha effettuato i passi come le guardie reali“. È tempo di voti: ottiene 17 punti, con il primo zero di Guillermo Mariotto. La serata continua con Paola Perego ed Angelo Madonia. I giudici riconoscono le potenzialità, seppur la criticano per essere troppo contratta. La conduttrice ottiene 30 punti, con un otto di Lucarelli.

I terzi ad esibirsi nella prima puntata di Ballando con le stelle 2023 sono Lorenzo Tano e Lucrezia Lando. Buona performance, nonostante qualche problemino tecnico, come l’aver perso il microfono ad inizio ballo. Tutti i commenti sono incentrati sul padre Rocco Siffredi. Prende solo 18 punti. Tocca a Rosanna Lambertucci con Simone Casula. Grandissima energia nella loro salsa. Tuttavia, gli esperti giurati non mostrano grande entusiasmo. Primi screzi tra Sara Di Vaira e Smith e Mariotto: l’oggetto del contendere è la capacità della vip di andare a tempo. Punteggio di 18 anche per lei, con altro zero (decisamente immeritato) di Mariotto.

L’esordio commovente di Lino Banfi

Nella prima puntata di Ballando con le stelle 2023 arriva Lino Banfi con Alessandra Tripoli. Grande commozione con la clip di presentazione, nella quale l’attore ricorda la moglie Lucia, morta pochi mesi fa. Anche il valzer si incentra totalmente sull’amore che Banfi ha per la coniuge: la musica scelta è Cinque giorni di Michele Zarrillo. “Ogni volta che la sentivamo io e Lucia scoppiavamo a piangere“, ricorda Lino, che poi cede alle lacrime e si scusa. Commozione per tutti, compresa Carlucci. Lunghissima standing ovation del pubblico e dei giudici. Mariotto lo esalta per i passi mostrati in pista. Per lui ben 50 punti, ricevendo il voto massimo da tutti. Gioco di prestigio di Lino Banfi. Lucarelli: “Dopo le barzellette di Iva dello scorso anno abbiamo alzato il livello“. Trucco non riuscito, ma si va avanti facendo finta di niente.

A Ballando con le stelle 2023 è il momento di Giada Lini e Giovanni Terzi. Non un brutto tango, seppur i giudici riconoscano dei problemi di tempo e insicurezza. Punteggio di 24, con altro zero di Mariotto, che stasera sembra dare i voti un po’ a casaccio. Si interrompe la gara per il ballerino per una notte: si tratta di Andrea Antonello, un ragazzo autistico che è accompagnato dal padre Franco. Dopo il ballo, il genitore racconta le difficoltà e l’emozione nel vivere con persone che hanno problematiche simili. La giuria gli assegna il massimo punteggio, che poi è assegnato come tesoretto.

Il debutto va avanti con Simona Ventura. Il samba con Samuel Peron è tra i migliori della serata. Selvaggia Lucarelli le fa i complimenti perché “nei momenti difficili della carriera ti sei reinventata e non sei scappata a Londra“. Ben 43 punti per lei.

Ballando con le stelle 2023 prima puntata, Ricky Tognazzi

Nella prima puntata di Ballando con le stelle 2023 ci sono Ricky Tognazzi e Tove Villfor. Siparietto evitabile con Simona Izzo sulla gelosia. Guadagna 34 punti: da segnalare il 5 di Carolyn e il 9 di Selvaggia. È il momento del ritorno in Rai di Teo Mammucari, affiancato nell’esperienza da Anastasia Kuzmina. Dalla giuria apprezzano la sua disinvoltura. Screzio tra il concorrente e Selvaggia Lucarelli, che gli suggerisce di “cambiare atteggiamento perché il tuo ego rischia di soffocarti“. Inoltre, definisce il ballo “una mezza schifezza“. Prende 33 punti, con il 9 di Mariotti, che guadagna un bacio a stampo da Mammucari.

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu sono i prossimi ballerini. La concorrente, nella clip, ricorda il conduttore e marito Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. Per loro un bel lento, che soddisfa gli esperti giurati, che gli danno 40 punti. È la volta di Wanda Nara con Pasquale La Rocca. Dopo un’introduzione un po’ da telenovela, i due eseguono un’ottima rumba. L’agente racconta dei recenti problemi di salute che l’hanno colpita. Ottiene 43 punti dai giudici. L’ultima coppia della serata è quella di Sara Croce e Luca Favilla. Buon cha cha cha pure per loro, che ha lasciato intravedere “un buon potenziale”, come suggeriscono i giudici. Per loro 35 punti.

La prima puntata di Ballando con le stelle 2023 si avvia alla conclusione. Matano ed Erra assegnano il tesoretto a Lino Banfi e a Ricky Tognazzi, che ricevono 25 punti ciascuno. Sono a rischio eliminazione Rosanna Lambertucci-Simone Casula ed Antonio Caprarica-Maria Ermachkova. Lo spareggio, però, è rimandato a sabato prossimo. Termina qui l’appuntamento.

La recensione

Quanto visto nella prima puntata fa ben sperare per l’edizione 2023 di Ballando con le stelle 2023. L’esordio della diciottesima edizione è senza dubbio piacevole. Milly Carlucci, sempre attenta e reattiva nella sua conduzione, ha un grandissimo merito: in un’epoca in cui dominano i reality e i talent televisivi con pseudo vip, Ballando può contare finalmente su un cast di partecipanti realmente famosi. Tranne qualche eccezione, quasi tutti sono volti molto noti e ciò non può che portare giovamento all’intero format, che non annoia mai e tiene costantemente alta l’attenzione.

Altro elemento di forza di Ballando con le stelle 2023 è la giuria. Nella puntata del 21 ottobre, i cinque hanno confermato di creare un mix perfetto di personalità e caratteri, seppur con un atteggiamento insolitamente buonista , probabilmente destinato a durare poco. Nota di demerito sono i voti dati da Guillermo Mariotto, che con i suoi zero dati a caso rischia di falsare già in partenza l’intero programma.

A proposito di atmosfera. Nella lunga diretta (durata quasi cinque ore, decisamente troppo) c’è stato un entusiasmo a tratti fastidioso, preannunciato già in anteprima da Milly Carlucci, che salutando lo scalda-pubblico lo ha definito colui che “fa partire gli applausi”. Senza tornare alle polemiche dello scorso anno, è innegabile che le continue urla di giubilo del pubblico, tra l’altro spesso immotivate, stufino chi guarda da casa, che invece ricerca un po’ più di naturalezza.