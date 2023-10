Ballando con le stelle 2023, la prima puntata in diretta: recensione e classifica

Condividi su

Sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle ore 20:35 su La7, sono in onda due nuove puntate di In altre parole. Alla conduzione, come sempre, c’è il giornalista Massimo Gramellini. L’appuntamento del sabato prosegue per tutta la prima serata, mentre quello della domenica termina alle 21:15, quando cede la linea a In Onda.

In altre parole 21 22 ottobre, gli ospiti del sabato

Durante In altre parole di sabato 21 ottobre, l’ospite fisso Roberto Vecchioni cura una delle sue attese lezioni alla lavagna. In seguito, è accolto Vito Mancosu, con il quale si parla della guerra in Israele e di censura.

Nel corso di In altre parole di sabato 21 ottobre è presente Sabina Guzzanti. La comica, da sempre impegnata nella satira politica, presenta il suo secondo romanzo, dal titolo AnonniMus-Vecchi rivoluzionari contro giovani robot.

Nella puntata, inoltre, è coinvolto Tommaso Labate, noto giornalista nonché conduttore di Non è un paese per giovani, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2. In seguito, Gramellini parla con la scrittrice Emanuele Trevi.

Le rubriche del sabato

La serata di In altre parole del 21 ottobre procede con il fisico Piergiorgio Odifreddi, che cura una lezione di matematica. Con l’ex calciatore Simone Montanari si parla del recente scandalo di Calcioscommesse. Lo stesso Montanari, nel 2018, ha ricevuto una squalifica di quasi quattro per aver scommesso. Dopo un periodo complesso, ha avuto un momento di rinascita, è riuscito a diventare psicologo e a curare la ludopatia. Ci si collega con Gianluca Grimalda, che attualmente si trova su una nave mercantile, bloccato su un’isola dove è in corso una guerra tra popolazioni locali.

Come sempre, a In altre parole del 21 ottobre ci sono le consuete rubriche. La giornalista Alessandra Sardoni guida lo spazio Che anno è?, mentre le pagine dedicate all’ironia sono firmate da Saverio Raimondo. Torna il giovane creatore digitale Andrea Nuzzo, oltre alla giornalista Cecilia Sala, attualmente inviata di guerra in Israele. Laura Bonasera racconta la storia di Laura Marziali, ragazza di 34 anni che ha sconfitto un tumore e che ora lotta per il diritto all’oblio oncologico. Infine, il critico d’arte Jacopo Veneziani accompagna il pubblico alla scoperta della Conserva di Valverde di Bologna.

In altre parole 21 22 ottobre, il dibattito della domenica

Nel breve appuntamento del 22 ottobre di In altre parole, invece, Massimo Gramellini cura un dibattito sul tema della fragilità e della paura del futuro nei giovani. Per discuterne c’è in primis la psicologa Stefania Andreoli. Con lei interviene Serena De Dandi, giovane che ha tentato il suicidio e che oggi è la presidente dell’associazione Univox, nata per sensibilizzare sul tema della salute mentale.