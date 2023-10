Viva Rai 2, la conferenza stampa della seconda stagione: parla Fiorello

Condividi su

Real Time, domenica 29 ottobre, propone al pubblico la prima puntata di Toy Inventor. Il programma, tra le novità dei palinsesti, prende il via alle ore 15:30.

Toy Inventor, il conduttore è Flavio Montrucchio

Toy Inventor, visibile anche in diretta streaming e on demand su Discovery+, è una produzione originale di Casta Diva. Con essa, ha collaborato alla realizzazione la Discovery Media Brand per Warner Bros. Discovery. Il debutto del 29 ottobre di Toy Inventor, oltre che su Real Time e Discovery+, è in onda anche sui canali per i più piccoli, ovvero Frisbee (canale 44) e K2 (canale 41).

La conduzione di Toy Inventor è a cura di Flavio Montrucchio. Quest’ultimo è uno dei volti di punta di Real Time e dell’intera offerta dell’intrattenimento di Discovery. Tra i programmi più celebri da lui condotti c’è, senza dubbio, Primo Appuntamento e tutti i vari spin off, come la versione in Crociera.

Come funziona la trasmissione

Toy Inventor, come intuibile già dal nome, consiste in una gara basata sull’arte della creazione di giochi per bambini. Nelle cinque puntate previste in questa prima stagione, infatti, partecipano ventotto inventori, che di volta in volta presentano ai giudici ed esperti le loro creazioni. Solo uno dei concorrenti, alla fine, ha la possibilità di produrre la propria invenzione e metterla in vendita nei principali negozi di giocattoli in Italia. Tutto ciò è reso possibile dalla preziosa collaborazione che il format ha siglato con Giochi Preziosi.

Toy Inventor, i giudici

Al centro di Toy Inventor, dunque, c’è la giuria, composta da quattro bambini. Il loro compito è di richiudersi all’interno di una stanza segreta e provare i vari giochi proposti dagli sfidanti.

Il giudice più grande è Giovanni, che ha 11 anni. Segue Karim, che proviene dall’Aquila e ha nove anni. Ha la grande passione per il ballo, soprattutto per il latino americano e l’hip hop. C’è Veronica, che ha otto anni e che ha come giocattolo un gattino, al quale è molto legata. Infine, l’elenco dei giovani giudici termina con Sveva, che abita a Lecco, ha nove anni e mezzo e da diverso tempo pratica la danza.

Infine, durante Toy Inventor, i partecipanti devono sottoporsi anche al parere di un team di esperti adulti. Esso è composto da un direttore commerciale, da un CEO e da un direttore marketing. A loro tre spetta il delicato compito di valutare i giochi proposti secondo il criterio di costi di produzione, di appeal, di giocabilità e, soprattutto, di sicurezza.