Liberi Tutti!, gli ospiti del 30 ottobre: tra i protagonisti Antonella Elia e Paolo Conticini

Condividi su

Lunedì 30 ottobre, alle ore 10:00, la Rai ha presentato in conferenza stampa la seconda stagione di Viva Rai 2!. Il programma, come sempre, è condotto da Fiorello, presente all’incontro. L’esordio della nuova edizione è previsto per lunedì 6 novembre, dalle ore 07:00 su Rai 2.

Viva Rai 2! seconda stagione conferenza stampa, le prime dichiarazioni

La conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2! parte con una sigla cantata da Orietta Berti. Prende la parola l’Ad Roberto Sergio: “In passato abbiamo realizzato Viva Rai Play, che ha lanciato il servizio che oggi è leader del settore. Credo che Viva Rai 2 sia uno show straordinario, nel quale l’intrattenimento di prima serata è trasportato nella mattina. Fiorello ha una capacità straordinaria nel saper coinvolgere tutti. Inoltre, partendo da tale progetto riuscirà ad entrare in tutti gli altri show Rai. A Sanremo, come l’anno scorso, tornerà a condurre lo show direttamente dalla città dei fiori“.

Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento: “Oltre agli ottimi ascolti, Fiorello raggiunge quasi il 26% di share nel pubblico dai 25 ai 34 anni. Ottiene grandi numeri di interazioni online e di visualizzazioni su Rai Play. Viva Rai 2 fa un vero servizio pubblico: apre la mattina con il buonumore e dentro c’è di tutto, dal canto al ballo“.

La conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2! continua. Il Vicedirettore Claudio Fasulo aggiunge: “Lo show parte per commentare le notizie, ma nell’arco della prima stagione è diventato un fenomeno senza eguali nel mondo dell’intrattenimento internazionale. La creatività di Fiorello, quando è arrivato in Rai, era nei monologhi. Nel tempo ha saputo rendere contemporaneo il suo lavoro, anche grazie alla sua squadra di autori“.

Le dichiarazioni di Fiorello

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2!, l’ingresso di Fiorello è anticipato da una divertente clip, nella quale lo showman, come se fosse un supereroe, è invitato a tornare in onda per “salvare gli italiani e svegliarli“. Al filmato partecipano vari volti Rai, come Bruno Vespa.

Il conduttore afferma: “Permettetemi di fare i complimenti ai vertici Rai per i risultati straordinari che stanno ottenendo. Sergio, è vero che Belve va sul Nove? Non ve lo fate scappare, basta con questa cosa che tutti scappano. La Rai si ama a prescindere dal governo in carica“. Prima domanda per Fiorello sulla presenza di nuovi format nella prossima stagione. Il conduttore: “Noi non prepariamo nulla. Vediamo quello che accadrà, contiamo molto sul working progress“.

Fiorello sullo scherzo realizzato a Fedez: “Tutto è nato per caso. Nel 2025 io e Amadeus non ci saremo, quindi suggerisco alla Rai di chiamare seriamente Fedez, magari con Fazio“. Parla anche Fabrizio Biggio: “Fiorello ha la capacità di attirare a sé i talenti“. Ancora lo showman: “Girano voci che nel primo appuntamento ci sarà Marco Mengoni. Apprezzo Biggio perché ho capito subito che è una persona buona. Casciari, invece, è stata una sorpresa: in lui non vedevo nessun talento, ma in realtà è bravissimo a usare il computer, è una sorta di hacker. Puntata dopo puntata ha tirato fuori la verve comica“.

Viva Rai 2! seconda stagione conferenza stampa, gli screzi con gli inquilini di Via Asiago

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2!, l’artista spiega cosa desidera fare con lo show: “Per quarantacinque minuti non vogliamo parlare dei fatti di attualità come la guerra. Penso che si possano esprimere le opinioni solo se si conosce bene la vicenda e non è il mio caso“. Fiorello fa un appello per la pace , soprattutto “per i bambini, a prescindere dal loro paese di origine“.

Poi continua: “Tra tutte le cose che ho fatto, Viva Rai 2! sta sicuramente sul podio, soprattutto per la trasversalità del pubblico. Sono da sempre fissato ad associare il mio lavoro in tv alla radio e alle altre piattaforme. Io mi sono buttato sul web, quello che oggi è Viva Rai 2! è un progetto iniziato nel 2010, quando con il cellulare trasmettevo in diretta da un bar. In seguito è diventato Edicola Fiore”.

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2! si passa allo screzio con gli inquilini di Via Asiago: “Noi facevamo caos, io do ragione agli abitanti. Ma non ci hanno sfrattato, siamo andati via noi. Prendevamo delle contromisure, ma il problema rumore era causato soprattutto dal pubblico che arrivava per gli ospiti. Mi ricordo i fan della Pausini, che sono arrivati già alle 3 di notte“. Clip ironica sulla silenziosità di Via Asiago.

Le ultime dichiarazioni di Fiorello

Procede la conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2!. Al conduttore è chiesto il motivo per il quale è rimasto a lungo lontano dalla televisione: “Mi sono allontanato quando mi chiedevano solo l’evento, il varietà del sabato sera. Ora il mondo è cambiato, tornare in video è stato naturale. Siamo ovunque perché Viva Rai 2! va pubblicizzato: dobbiamo convincere le persone a mettere la sveglia per vederci“.

Lo showman saluta Giovanni Minoli, seduto in platea. Fiorello su Sanremo: “Non lo condurrò mai perché non è il mio mestiere. Io faccio altro, se lo conducessi mi stuferei dopo quattro cantanti. Quest’anno andiamo direttamente in città. Avevo un accordo con Amadeus per partecipare solo all’ultima puntata. Il fatto che io sarò lì significherà che potrò entrare all’Ariston, anche se non sul palco, dove andrò comunque solo per la finale. Quest’anno poi ci sarà Laura Pausini in gara con La compagnia“.

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2!, Sergio commenta i bassi ascolti di Rai 2: “Abbiamo deciso di sperimentare nuovi formati. Evidentemente, alcuni non stanno performando nel modo giusto“. Fiorello commenta i fuorionda di Striscia la Notizia: “Ricci lo fa da 40 anni. Se fossi a Mediaset starei buono perché tanto, prima o poi, Striscia ti becca”.

Viva Rai 2! seconda stagione conferenza stampa, le ultime domande

La conferenza stampa della seconda stagione di Viva Rai 2! si avvia alla conclusione. Lo showman torna sulla possibilità di condurre di nuovo un varietà di prima serata: “L’ho già detto, per il momento non può accadere che io partecipi a un programma del genere. Viva Rai 2, per me, è un antidoto. Sono fortunato perché posso fare questo mestiere“. Irruzione in sala dei ballerini del format, che realizzano uno stacchetto. Sono stati riconfermati tutti i sei danzatori dell’anno scorso, ai quali se ne aggiungono altri quattro.

Simona Sala di Rai Radio 2: “Il conduttore arriva alle 14:00 con Viva Rai Radio 2, dove si può riascoltare (e rivedere) la puntata della mattina. Inoltre, subito dopo la trasmissione, realizza dei contenuti appositi per lo strumento radiofonico. Sono molto contenta di avere tutta la squadra“. In merito agli haters, il conduttore ammette: “Io non leggo più niente da anni. Ci sono miei colleghi che leggono e soffrono per le critiche di persone che magari fanno altri mestieri“. Infine, aggiunge: “Stiamo parlando della Rai, dobbiamo essere onorati di essere qui. Uno può andare ovunque, ma la Rai è la Rai. Io qui mi sento a casa“. L’incontro termina con la sigla di chiusura, cantata da Adriano Pappalardo, protagonista del nuovo spot dello show, in rotazione da stasera.