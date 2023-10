Grande Fratello, la puntata del 30 ottobre: eliminata Valentina, pace tra Beatrice e Massimiliano

Condividi su

Lunedì 30 ottobre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Come di consueto, la conduzione è di Alfonso Signorini, affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli.

Grande Fratello 30 ottobre, scoppia la pace tra Massimiliano e Beatrice

Al Grande Fratello del 30 ottobre si è parlato a lungo del rapporto tra Massimiliano e Beatrice. I due, dopo aver litigato tanto nelle ultime settimane, sembrano aver trovato una sorta di equilibrio. I due attori, in particolare, hanno (almeno nelle apparenze) stabilito una tregua, ridimensionando gli insulti che invece si sono scambiati di recente.

In seguito, durante il Grande Fratello del 30 ottobre c’è stata una grande sorpresa per Grecia Colmenares. L’attrice, per anni volto delle soap opere, ha ricevuto un messaggio di incoraggiamento dal figlio, avuto nel momento di massimo successo professionale e che non vede da diversi anni. In seguito, la star di Topazio ha potuto anche abbracciarlo, in quanto ha raggiunto la Casa.

I problemi di Vittorio e il rapporto tra Letizia e Paolo

Durante la puntata del 30 ottobre del Grande Fratello, il conduttore ha dedicato un approfondimento a Vittorio. Il giovane, infatti, ha raccontato la sua incapacità di amare, sia gli altri che sé stesso. A tal proposito, l’inquilino ha ammesso di essersi sentito “a casa” solo nella città di Madrid, dove ha vissuto per qualche tempo.

In seguito, al Grande Fratello del 30 ottobre, è mostrato l’ennesimo avvicinamento tra Letizia e Paolo. I due, è innegabile, sembrano andare molto d’accordo e il ragazzo ha confermato più volte di provare dei sentimenti che vanno oltre la semplice l’amicizia. Lei, tuttavia, ha un fidanzato all’esterno del programma e per tale motivo frena. Nell’ultima puntata, infatti, non si è voluta sbilanciare, ammettendo di non aver mai detto di provare qualcosa per Paolo.

Grande Fratello 30 ottobre, eliminata Valentina, chi c’è in nomination

Durante il Grande Fratello si è verificata una nuova eliminazione. La meno votata dal pubblico e dunque costretta a lasciare il programma è Valentina, che ha raccolto solo il 9% delle preferenze. La più votata, ancora una volta, è Beatrice Luzzi, con il 35%. Seguono Grecia al 20%, Giuseppe al 19% e Massimiliano al 17%.

Infine, al termine dell’appuntamento del 30 ottobre del Grande Fratello, si sono svolte le nomination. Al televoto senza eliminazione, il cui esito è comunicato lunedì 6 novembre, ci sono Beatrice, Alex, Giselda e Fiordaliso.