Matrimonio a prima vista 2023, la scelta finale: due coppie escono insieme

Condividi su

Martedì 31 ottobre, su Rai 2, è in onda la prima puntata della stagione 2023 di Boomerissima. Il programma, come sempre, è condotto da Alessia Marcuzzi.

Boomerissima 2023 prima puntata, torna la sfida tra Generazione Z e Boomer

Nella prima puntata di Boomerissima 2023, la conduttrice guida un nuovo capitolo della sfida tra la Generazione Z e i Boomer. All’interno della prima categoria rientrano tutti coloro che hanno meno di 40 anni di età. Gli altri, invece, sono rientrano automaticamente nell’altra compagine.

L’obiettivo del format, come sempre, è mettere a confronto queste due diverse generazioni. Al centro vi è la conoscenza della cultura e dello stile di vita degli anni ‘80, ‘90 e 2000. Tra le novità spicca lo spazio de l’Armadio Magico, che in ogni puntata porta i giocatori all’interno dell’universo di Friends, sitcom simbolo degli anni ‘90.

La prima puntata di Boomerissima 2023 è una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e di Banijay Italia. La regia è di Luigi Antonini. La seconda stagione è composta da cinque appuntamenti, registrato presso gli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Le squadre

Per quanto riguarda il team Boomer, nella prima puntata di Boomerissima 2023 c’è Caterina Balivo. La conduttrice, dallo scorso settembre, è in onda tutti i giorni con il programma La volta buona, in programmazione su Rai 1. Presente l’attore Cesare Bocci, oltre al comico Biagio Izzo. L’elenco dei vip termina con l’attrice e regista Asia Argento.

Per ciò che concerne i millennials, durante la prima puntata di Boomerissima 2023 spazio a Giulia Salemi, influencer, conduttrice ed ex addetta ai social del Grande Fratello. Al suo fianco c’è Tommaso Zorzi, vincitore nel 2021 del GF Vip e in seguito al timone di show come Tailor Made-Chi ha la stoffa e Drag Race Italia. È coinvolto Alvise Rigo, ex rugbista divenuto noto al grande pubblico dopo aver partecipato a Ballando con le stelle. Infine, la squadra è conclusa da Aurora Leone, comica dei The Jackal che ha condotto l’ultima edizione di Italia’s Got Talent.

Boomerissima 2023 prima puntata, gli ospiti

Nella prima puntata di Boomerissima 2023 è grande ospite Antonella Clerici. La conduttrice si racconta in una lunga intervista con Alessia Marcuzzi, alla quale ripercorre alcuni dei suoi più grandi successi televisivi. Inoltre, parla dei prossimi impegni, tra cui The Voice Kids e The Voice Senior, in partenza entrambi su Rai 1. Per la musica c’è Alfa, autore della hit Bellisssimissima. Oltre a lui attesi gli Snap!, gruppo musicale tedesco fondato a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90.