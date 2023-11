Tale e quale show, finale 3 novembre: il leader Guadiano tenta la vittoria con Giuliano Sangiorgi

Condividi su

Giovedì 2 novembre, in prima serata su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. L’appuntamento, come sempre, è condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco c’è l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che gestisce la parte dei social. Nel corso della serata non sono mancati gli scontri e le tensioni.

Grande Fratello 2 novembre, Fiordaliso contro il resto del cast

Nel corso del Grande Fratello del 2 novembre, la cantante Fiordaliso ha deciso di criticare duramente diversi suoi compagni, colpevoli di essere un po’ troppo spenti e di non mettersi in gioco. Tra le più criticate dall’artista c’è Letizia, che non riesce a prendere una decisione in merito al suo rapporto e, di conseguenza, lascia in attesa Paolo, che da settimane ha affermato di provare dei forti sentimenti.

In seguito, nel Grande Fratello del 2 novembre, c’è una riappacificazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, nonostante ciò che è accaduto negli scorsi appuntamenti, ha speso delle parole decisamente dolci per l’attrice. In particolare, ha ammesso di “provare le farfalle nello stomaco”.

I problemi di Ciro e Jill Cooper

Al Grande Fratello del 2 novembre, Signorini ha provato a dare un po’ di supporto a due inquilini che hanno mostrato una certa insofferenza negli ultimi giorni. In primis Ciro Petrone, che ha avuto la possibilità di incontrare la fidanzata, che lo ha spronato a rimanere nel programma. La conduttrice statunitense, invece, si è confidata con Fiordaliso, affermando di sentire il peso dell’età che avanza.

Una lunga pagina diretta è stata dedicata a Massimiliano Varrese. L’attore, senza dubbio tra i protagonisti di questa edizione, ha ripercorso in breve la sua carriera, per poi soffermarsi sul periodo buio vissuto dopo l’omicidio dello zio. Mirko, inoltre, ha avuto la possibilità di leggere alcune dichiarazioni che l’ex fidanzata Greta ha rilasciato sui social. L’ex concorrente di Temptation Island ha comunque chiarito per l’ennesima volta di amare la ragazza e non provare più nulla per Perla, che invece “è un capitolo chiuso“.

Grande Fratello 2 novembre, Alex Schwazer il meno votato

Al Grande Fratello del 2 novembre, il conduttore ha letto l’esito del televoto. Alex Schwazer è stato il meno votato dal pubblico e, dunque, è automaticamente in nomination per l’eliminazione. La preferita, ancora una volta, è Beatrice Luzzi. Infine, si sono svolte le nomination. Oltre al maratoneta, al televoto e dunque a rischio eliminazione ci sono Giampiero Mughini, Giselda, Angelica e Giuseppe.