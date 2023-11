Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Super G: vittoria di 57 mila euro all’esordio

Condividi su

Domenica 5 novembre, dalle 14:00 su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Domenica In. Il programma, in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, è condotto da Mara Venier.

Domenica In 5 novembre, Paola Perego parla di Ballando con le stelle

A Domenica In del 5 novembre, Mara Venier accoglie in studio una delle protagoniste di Ballando con le stelle. Direttamente dallo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, infatti, è presente la conduttrice Paola Perego. Il volto di Citofonare Rai 2 è protagonista di una lunga intervista.

In seguito, nel corso di Domenica In del 5 novembre c’è Alessia Marcuzzi. La presentatrice, per anni volto di punta delle trasmissioni di intrattenimento Mediaset, parla della seconda stagione di Boomerissima. Il programma è tornato in onda su Rai 2 a partire dallo scorso martedì 31 ottobre.

Insieme a Marcuzzi c’è Luca Tommasini, che cura le coreografie di Boomerissima e che, dal prossimo 6 novembre, torna a lavorare in Viva Rai 2!, in onda tutte le mattine su Rai 2 e condotto da Fiorello.

Il ricordo di Paolo Villaggio

Nella puntata di Domenica In del 5 novembre è previsto un lungo omaggio a Paolo Villaggio. L’attore è conosciuto soprattutto per aver interpretato dei ruoli comici entrati nella storia del cinema italiano. Fra tutti, il più noto è senza dubbio quello del ragionier Ugo Fantozzi. Per ricordarlo, in studio c’è la figlia Elisabetta Villaggio.

In seguito, nella diretta c’è Claudia Koll. L’ex attrice, da alcuni anni, si dedica all’assistenza dei senzatetto con l’associazione benefica Le Opere del Padre. Con Venier, oltre a ricordare i grandi traguardi ottenuti in carriera, ripercorre il suo personale percorso di fede.

Mara Venier, a Domenica In del 5 novembre, ha il compito di aprire la settimana dedicata alla raccolta fondi dell’AIRC, impegnata nella ricerca contro il cancro. Per parlarne, la padrona di casa accoglie il professor Enrico Cassano, Direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.

Domenica In 5 novembre, Patty Pravo

A Domenica In del 5 novembre c’è la coppia di comici Massimo Lopez e Tullio Solenghi. I due, con l’occasione, presentano lo spettacolo teatrale Dove eravamo rimasti, con il quale sono impegnati in giro per l’Italia. Infine, per il mondo della musica c’è Patty Pravo. L’artista, dopo un faccia a faccia con Venier, si esibisce in diretta con un medley dei suoi più grandi successi, come Pazza idea, Se perdo te e Il Paradiso.