Boomerissima, gli ospiti del 21 novembre: ci sono Amanda Lear e i Gemelli Diversi

Condividi su

Sky, nella mattinata di martedì 21 novembre, ha annunciato ufficialmente l’allontanamento di Morgan da X Factor 2023. Il giudice, dunque, è costretto a lasciare lo show quando mancano tre puntate alla finale, prevista il prossimo 7 dicembre.

X Factor 2023 Morgan, la nota della trasmissione

La notizia del licenziamento di Morgan da X Factor 2023 è arrivata tramite una nota pubblicata sulle pagine social del talent show. Qui, la produzione ha affermato: “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili ed inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e dalle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni“.

Sky, poi, ha aggiunto: “È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco“. X Factor 2023, infine, ha precisato che l’allontanamento di Morgan ha “effetto immediato“.

Cosa è successo nell’ultima puntata

La notizia del licenziamento di Morgan da X Factor 2023 era nell’aria già da qualche ora. Con ogni probabilità, la produzione è arrivata a tale decisione dopo ciò che è avvenuto nell’ultimo appuntamento. Il giudice, in tale occasione, ha passato gran parte della serata a litigare con i colleghi coach, soprattutto Dargen D’Amico.

In seguito, ha lanciato una frecciatina alla conduttrice Francesca Michielin, “colpevole” di aver realizzato una gaffe su Ivan Graziani. Le polemiche più forti contro Morgan, però, sono nate dopo le parole che ha rivolto a Fedez, al quale ha detto: “Sei troppo depresso per farmi da psicologo“. Dichiarazioni, queste, per le quali il cantautore si è scusato poche ore dopo, sui social.

X Factor 2023 Morgan, i precedenti

Quello di X Factor 2023 non il primo allontanamento di Morgan da uno show televisivo ancora in corso. L’esempio più eclatante riguarda il 2017, quando il cantautore era nel cast fisso di Amici. Dopo ripetuti scontri e tensioni con colleghi e pubblico in studio, Maria De Filippi aveva annunciato il suo allontanamento dallo show. Anche le precedenti esperienze ad X Factor, in realtà, non sono sempre andate bene. Subito dopo la fine dell’ottava edizione, ad esempio, era entrato in polemica con Sky, al punto da fare un appello agli aspiranti cantanti affinché non si iscrivessero al talent. Insomma: la storia televisiva di Morgan è fatta di continui alti e bassi e questo non deve stupire nessuno, Sky compreso. Ad oggi, non è stato comunicato il nome dell’artista che sostituirà il cantautore nelle ultime tre puntate.