Primo Appuntamento, i single del 7 novembre: come sono andate le cene e andamento coppie

Martedì 7 novembre, in prima serata su Real Time, è in onda una nuova puntata di Primo Appuntamento. Alla conduzione, come sempre, c’è Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 7 novembre, Nicola con Alessandra

Durante Primo Appuntamento del 7 novembre è presente in qualità di single Nicola. Ha 42 anni, fa l’operaio ed è di Verona. Ha moltissime emozioni, tra cui l’escursionismo: “Adoro stare in mezzo alla natura e agli animali. A casa ho quattro cani e penso di avere le caratteristiche di un lupo: non gradisco i posti affollati, ricerco la tranquillità e sono molto legato alla famiglia”.

Cena con Alessandra, neo 40enne di Treviso. A Primo Appuntamento del 7 novembre racconta: “Gestisco in centro storico un negozio di articoli per l’infanzia. Quando non sono a lavoro adoro stare all’aria aperta, ballare e assistere ai concerti”. Si definisce “timida, solare e molto impacciata”.

Massimo ed Annabella

Nel corso di Primo Appuntamento del 7 novembre spazio ad Annabella. Ha 59 anni, è di Vicenza e da circa un anno è in pensione. Ha lavorato per oltre 40 anni come infermiera: “Mi sono sempre dedicata agli altri. Ho dato molto e ora mi piacerebbe ricevere”. Si diletta nella danza araba e ha alle spalle un matrimonio durato 16 anni.

Durante la serata conosce Massimo, elegante 60enne di Brescia: “Sono single da due o tre anni. Sono alla ricerca di una donna con la quale iniziare una nuova storia. Tengo molto al mio stile perché spesso l’abito fa la sua parte”. È molto romantico e, non a caso, si presenta al locale con un regalo per la donna.

Primo Appuntamento del 7 novembre prosegue con Martina, 28enne di Guidonia, in provincia di Roma. Nella vita è una studentessa di economia e pratica motocross: “La moto mi dà una bella scarica di adrenalina. Quando sono in sella al mezzo mi si libera la testa”. Incontra Nicola, consulente informatico di Roma. Ha 33 anni ed è una persona molto pratica: “Cerco sempre la soluzione ai problemi”.

Primo Appuntamento 7 novembre, Pamela e Luna

Infine, l’ultima coppia di Primo Appuntamento del 7 novembre è composta da Luna e Pamela. La prima ha 22 anni, è di Napoli dove lavora e studia. Ha la passione per i tarocchi e cerca sempre di aiutare le persone in difficoltà. Si definisce “ribelle e testarda, ma anche dolce e romantica”. La seconda è di Bisceglie, gioca a calcio ed è una istruttrice di fitness: “Mi piacciono tanto le sfide”.