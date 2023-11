Il castello delle cerimonie, la puntata del 10 novembre: il compleanno di Lidia

Condividi su

Venerdì 10 novembre, in seconda serata su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il castello delle cerimonie. Il programma, come di consueto, parte subito dopo la fine della puntata di Bake Off Italia.

Il castello delle cerimonie 10 novembre, il compleanno di Lidia

Ne Il castello delle cerimonie, anche tramite la voce della narratrice Eleonora De Angelis, è analizzata una celebrazione in ogni suo aspetto, dalla preparazione allo svolgimento.

Il castello delle cerimonie è una produzione originale di B&B Film, che lo realizza per Warner Bros. Discovery. La location in cui si celebrano i vari party è il Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, piccolo comune vicino a Napoli. La sigla è Nu matrimonio napulitano, cantata da Daniele Bianco. Nell’appuntamento odierno è celebrato il compleanno di Lidia.

Chi è la festeggiata

Lidia, in apertura de Il castello delle cerimonie, ha la possibilità di presentarsi. Quest’ultima, in primis, non ha voluto specificare la sua età, in quanto “a una donna non si domanda”. In seguito ha affermato: “Sono una Miss. Oltre a fare i concorsi di bellezza, io canto, ballo, recito e sono la sosia di Sabrina Ferilli”. È sposata da 21 anni con Mario, che la definisce “una forza della natura”.

Lidia, nel corso de Il castello delle cerimonie del 10 novembre, ha spiegato i motivi che l’hanno convinta a festeggiare il compleanno in tale location: “Al castello io mi sento a casa. Sono già venuta diverse volte per fare degli spettacoli, desidero una festa all’altezza di un miss come lo sono io”.

Il castello delle cerimonie 10 novembre, le richieste di Lidia

Come di consueto, ne Il castello delle cerimonie 10 novembre Lidia effettua un sopralluogo nella struttura. In tale occasione incontra Matteo Giordano, al quale esplicita le sue richieste in vista del party. La festeggiata ha spiegato: “Vogliamo arrivare fino al castello in elicottero. Non vorrei fare l’ingresso nella struttura a piedi, ma bensì a bordo di una carrozza”.

Inoltre, Lidia non desidera entrare con la marcia di compleanno, ma cantando un brano scritto appositamente per tale party. Infine, per quanto riguarda il menù, ne Il castello delle cerimonie del 10 novembre la festeggiata specifica: “Vorrei un’esposizione di frutta tropicale, di cui sono grande appassionata. Oltre al menù solito, desidero un piatto speciale, ovvero i paccheri con l’astice”. A Giordano, come sempre, spetta l’arduo compito di provare ad accontentare tutte le richieste che ha ricevuto.