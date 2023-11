Grande Fratello, la puntata del 16 novembre: Mughini si ritira, Perla nuova concorrente

Condividi su

Martedì 14 novembre, in prima serata su Canale 5, è proposto lo show Amore + Iva. Il programma, articolato in un’unica serata evento, ha come grande protagonista Checco Zalone.

Checco Zalone, grazie ad Amore + Iva, torna protagonista con un one man show su Canale 5 dopo quattordici anni di assenza. Luca Medici (è questo il vero nome dell’attore), infatti, nel 2009 ha curato sulla rete ammiraglia Mediaset il Checco Zalone Show. Il varietà, andato in onda dal Teatro Ariston di Sanremo, aveva convinto circa 3 milioni e mezzo di telespettatori, per una share del 14,6%.

Amore + Iva non è in diretta. La trasmissione, infatti, consiste nella serata che Zalone ha curato presso il Mediolanum Forum di Assago lo scorso 9 ottobre. In tale serata, il comico ha chiuso definitivamente il tour che lo ha portato a salire sul palco di alcuni dei più importanti teatri del nostro paese, come il l’Arcimboldi di Milano e il Brancaccio di Roma.

La satira politica

Amore + Iva, subito dopo la messa in onda su Canale 5, è visibile anche in streaming e on demand sul sito di Mediaset Play. Lo spettacolo è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL. Luca Medici, oltre ad essere il conduttore e protagonista, è anche uno degli autori. Insieme a lui, in tale ruolo, ci sono Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino.

Al centro di Amore + Iva c’è la comicità irriverente di Zalone. Quest’ultimo, nelle circa due ore di show, non risparmia battute e monologhi di satira politica, prendendo di mira anche leader internazionali, come ad esempio Vladimir Putin. Come di consueto, lo showman dà vita a numerose esibizioni canore, realizzando performance sulle note di alcune delle sue hit più note. Tra queste, spazio ad Angela, presentata sul palco del Festival di Sanremo 2023. Inoltre, ci sono canzoni nuove, tra cui La barca dell’oligarca.

La tournée di Checco Zalone con Amore + Iva ha consacrato definitivamente l’artista come uno dei più amati dal pubblico, che lo ha iniziato a conoscere ed apprezzare nel 2005, grazie a Zelig. In seguito, Zalone ha firmato vari film di successo come Tolo Tolo, Quo Vado e Cado dalle nubi. Le sue cinque pellicole hanno incassato oltre 220 milioni di euro. Con Amore + Iva, lo showman ha raccolto molti sold out, con oltre 300 mila biglietti venduti.