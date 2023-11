Cucina in balcone con Ruben, dal 26 novembre su Food Network

Condividi su

Arriva su Food Network da domenica 26 novembre alle 15:00, Ruben Bondì con il suo nuovo programma Cucina in balcone con Ruben.

Lo show culinario è visibile al canale 33 del digitale terrestre e su Tivùsat canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Ruben Bondì, dopo essere diventato una star dei social durante il lockdown cucinando dal balcone di casa sua, approda per la prima volta in tv con un programma tutto suo.

Cucina in balcone con Ruben è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros Discovery ed è composto da 8 episodi della durata di 30 minuti ciascuno.

Lo chef e food creator romano da milioni di followers arriva in tv con Cucina in balcone con Ruben.

A Ruben basta un bancone, un fornello, tanta fantasia e l’immancabile parola d’ordine, che te vuoi magnà.

Ruben Bondì, classe 97 è uno dei maggiori esperti di cucina kosher in Italia in grado di unire i sapori della tradizione romana a quella giudaica e creare gustose ricette attraverso una cucina autentica.

Dopo essersi filmato mentre cucinava sul suo balcone in pieno lockdown chiedendo ai vicini cosa volessero mangiare è nato il format che ha fatto impazzire i suoi profili social.

Cosi la sua terrazza è diventata la più famosa del web dando vita a Cucina in balcone con Ruben, un laboratorio gastronomico i cui profumi si spandono per tutta la città.

Ruben condurrà il programma Cucina in balcone con Ruben, proprio da un balcone e trasporterà i telespettatori di Food Network in un viaggio culinario. Non sarà solo perché in ogni puntata prenderanno parte amici e parenti alla scoperta di usanze ricche di storia.

Userà antiche ricette e ingredienti inusuali per creare una fusione di gusti e culture uniche che vanno dalla cucina di una volta a quella contemporanea. Non mancheranno i piatti tipici della tradizione giudaico-romanesca e tripolina che Ruben modernizzerà ma senza stravolgere.

In Cucina in balcone con Ruben, lo chef porterà il sapore della sua tradizione familiare ebraico-romanesca, dei suoi viaggi in Medio Oriente e per concludere la sua esperienza come chef gourmet.

Ruben Bondì all’età di 15 anni era già un grande appassionato di cucina, frequentando la scuola alberghiera Vincenzo Gioberti di Roma.

Dopo essersi trasferito a Londra e aver lavorato presso l’hotel 5 stelle lusso The Ned, torna in italia iniziando la sua carriera di personal chef a Roma e Milano.

Nel 2022 Ruben riceve il premio come miglior food influencer agli Inda Awards, un premio dedicato agli influencer più creativi d’italia.

Successivamente viene invitato a rappresentare il paese alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo a Nuova Delhi.

Oggi Ruben è un chef e food creator con milioni di visualizzazioni sui social.

A partire dal 26 novembre, su Food Network tutti i telespettatori potranno assaporare un nuovo programma culinario, Cucina in balcone con Ruben.