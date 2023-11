Il castello delle cerimonie, la puntata del 24 novembre: il battesimo di Michelangelo

Condividi su

Venerdì 24 novembre, in prima serata su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Bake Off Italia. Prosegue la sfida tra gli aspiranti pasticceri, oramai vicini alla finalissima del 15 dicembre prossimo.

Bake Off Italia 24 novembre, i giudici e il tema della puntata

La puntata del 24 novembre di Bake Off Italia è una produzione originale della Banijay Italia. Essa lo ha realizzato per Warner Bros. Discovery. Grandi protagonisti sono i giudici, a partire da Ernst Knam, l’unico ad aver presenziato in tutte le puntate del programma. Al suo fianco c’è Damiano Carrara, alla sua sesta presenza nello show. Infine, per la seconda edizione di fila, c’è il pasticcere napoletano Tommaso Foglia.

A loro, durante Bake Off Italia, si aggiunge Clelia D’Onofrio. La scrittrice, in passato giurata della trasmissione, spiega l’origine di alcune grandi ricette della pasticceria tradizionale italiana ed internazionale. Il tema dell’appuntamento è il relax.

Il ritorno di Fulvio Marino

Nella puntata odierna di Bake Off Italia si parte con la prova creativa. In essa, è riaccolto sotto il tendone Fulvio Marino, esperto panificatore già presente come quarto giudice in vari appuntamenti di questa edizione. I sei aspiranti pasticceri rimasti in gara, nella manche, devono cimentarsi con un piatto salato, ovvero il calzone. I giudici hanno deciso di dare libertà ai concorrenti in merito alle farine da utilizzare per l’impasto e al ripieno.

Bake Off Italia del 24 novembre prosegue con la prova tecnica, da sempre la più temuta nello show. In essa, i concorrenti devono entrare nel mondo del fast food, dove sono grandi protagonisti gli hamburger. Non a caso, ogni partecipante deve realizzare tre grandi macaron con i quali ricreare visivamente i cheeseburger. Al termine, i tre giudici realizzano i consueto assaggi al buio, ovvero assaporano i piatti senza conoscere l’identità di coloro che li hanno realizzati.

Bake Off Italia 24 novembre, la prova a sorpresa

L’appuntamento di Bake Off Italia termina, come sempre, con la prova a sorpresa. In essa, i concorrenti devono realizzare una torta definita da Benedetta Parodi una “cascata di felicità”. La protagonista, infatti, è la Gravity Cake, una particolare preparazione basata sull’effetto cascata.

In tale occasione, il grembiule blu Giovanni ha la possibilità di sfruttare il vantaggio acquisito la scorsa settimana. Al termine, a Bake Off Italia del 24 novembre è individuato il miglior pasticcere dell’appuntamento, che vince il grembiule blu. I due peggiori sono a rischio eliminazione e uno di loro deve abbandonare per sempre il tendone.