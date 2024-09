La Caserma 2023, la quarta puntata: tensione tra i concorrenti, prova in esterna

Domenica 3 dicembre, in prima serata su Rai 2, è in onda la quarta puntata della stagione 2023 de La Caserma. Prosegue l’avventura del gruppo di adolescenti che ha deciso di vivere per qualche settimana sottostando alle regole di una vera e propria caserma militare.

La Caserma 2023 quarta puntata, il narratore è Simone Montedoro

La Caserma, anche nella seconda stagione, è una produzione originale di Blu Yazmine. Il format, nato come spin off de Il Collegio, ha come protagonisti giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 23 anni.

Questi, come già detto, sono costretti ad abbandonare gli agi quotidiani, trasferendosi all’interno di un edificio in mezzo alle montagne. Una volta qui, devono seguire un duro addestramento militare.

Tra prove, sfide ed esercitazioni, le reclute sono sottoposte al giudizio e al controllo degli istruttori professionisti. La location è ancora una volta quella del Forte Albertino di Vinadio, costruito nella metà del 1800 in Piemonte per volontà di Carlo Alberto di Savoia. A narrare le avventure dei concorrenti nella quarta puntata de La Caserma 2023 c’è la voce di Simone Montedoro.

Le tensioni nel cast

Nella quarta puntata de La Caserma 2023, la tensione nel cast di concorrenti è alle stelle. È appena terminata la prima esercitazione della settimana e nel team che è uscito sconfitto si moltiplicano gli scontri. In particolare, una recluta attacca quello che giudica essere il presunto responsabile della debacle.

Tutto ciò non fa che aumentare gli scontri tra i giovani adolescenti. Alcuni di loro, anche a causa del clima pesante che si è venuto a creare, attraversano delle vere e proprie crisi personali. Infatti, emergono spontaneamente le personalità di alcune reclute, il loro presente e i fantasmi del passato.

Nella quarta puntata de La Caserma 2023, l’umore cambia repentinamente grazie alla serata danzante a sorpresa. In tale occasione, i giovani hanno la possibilità di conoscersi meglio e la notte porta con sé le prime novità sentimentali.

La Caserma 2023 quarta puntata, prosegue la sfida tra i Puma e i Falchi

Nella quarta puntata de La Caserma 2023, la sfida tra i Puma e i Falchi arriva alla prova decisiva. Quest’ultima, novità assoluta del format, si svolge all’esterno della struttura. Di conseguenza, le reclute hanno la possibilità di passare 24 ore fuori dalle mura del Forte Albertino.

Gli istruttori giudicano, come sempre, le capacità dei protagonisti e decidono sulla base delle loro valutazioni a chi assegnare i tanto temuti bollini rossi della Danger Zone. Al termine, l’istruttore capo Dianetti raduna le due squadre sul piazzale per comunicare il nome della compagine vincente. È in questa fase che, tra lo stupore generale, avviene un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre l’edizione 2023 de La Caserma.