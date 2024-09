Reazione a Catena, i nuovi campioni sono I Galletti: chi sono, età, quanto hanno vinto

Lunedì 4 dicembre, su Rai 1, si è svolta una nuova puntata di Reazione a Catena, nella quale si sono classificati come nuovi campioni I Galletti. Il trio è riuscito a sconfiggere Le Amichette, team che dominava dal 18 novembre scorso.

Reazione a Catena I Galletti, chi sono

All’inizio di Reazione a Catena del 4 dicembre, I Galletti si sono presentati al grande pubblico. I giocatori che animano la squadra si chiamano Simona, Silvia e Livio. Provengono da Rovetta, piccolo borgo di circa 4mila abitanti posto in provincia di Bergamo.

Proprio il legame con il loro paese di origine è alla base del nome scelto per il team. Il gallo, infatti, è il simbolo di Rovetta. Per Simona, Silvia e Livio non si tratta di un esordio assoluto nel programma. Qualche anno fa, i tre hanno già gareggiato in una puntata di Reazione a Catena, seppur non riuscendo a diventare campioni.

I Galletti, a Reazione a Catena del 4 dicembre, sono riusciti a eliminare Le Amichette. Milena, Alessandra e Simona, in due settimane da campionesse, hanno indovinato L’ultima parola in nove occasioni, portando a casa un montepremi complessivo di circa 125 mila euro.

L’intesa vincente si è decisa allo spareggio

A Reazione a Catena del 4 dicembre, la sfida tra I Galletti e Le Amichette è stata dominata da quest’ultima compagina. Milena, Alessandra e Simona hanno collezionato un montepremi provvisorio di 87 mila euro, con gli avversari fermi a 54 mila.

I Galletti, di conseguenza, hanno avuto la possibilità di risolvere la Zot. I tre, tuttavia, non hanno indovinato la catena di parole, subendo una penalità di cinque secondi di tempo ne L’intesa vincente.

In tale manche, sia I Galletti che Le Amichette hanno svolto una buona performance. Entrambe le squadre hanno individuato dieci parole. La sfida, allora, si è prolungata allo spareggio. In esso, hanno avuto la meglio I Galletti, che hanno individuato la parola corretta approfittando dell’errore delle campionesse in carica.

Reazione a Catena I Galletti, il gioco finale

A Reazione a Catena del 4 dicembre, I Galletti sono arrivati a L’ultima catena con un montepremi provvisorio di 94 mila euro. Tale budget, dopo cinque errori, si è dimezzato a quota 2.938 euro. La cifra, ne L’ultima parola, è scesa ancora a 1469 euro dopo che i nuovi campioni hanno deciso di acquistare il terzo elemento.

Simona, Silvia e Livio hanno dovuto individuare il termine vincente con Po iniziale ed O finale, da associare a Dato e a Numero. Dopo qualche secondo di riflessione, i tre hanno optato per Posto, riuscendo a vincere il denaro in palio.