aTUTTOCUORE, Rai 1 festeggia San Valentino con lo show di Claudio Baglioni: ospiti e scaletta

Rai 1 celebra la giornata di San Valentino con aTUTTOCUORE. Lo show evento di Claudio Baglioni è in onda a partire dalle ore 21:20.

aTUTTOCUORE, la direzione artistica è di Giuliano Peparini

aTUTTOCUORE, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è una produzione originale di Friends TV. La direzione artistica e la regia teatrale sono a cura di Giuliano Peparini, mentre il regista televisivo è Duccio Forzano.

aTUTTOCUORE è un mix dei momenti migliori tratti dai concerti realizzati lo scorso settembre allo stadio centrale del Foro Italico, a Roma. Lo spettacolo in onda su Rai 1 ha una durata di circa due ore ed è composto da varie forme di arte. La prima riguarda i riferimenti alle grandi opere teatrali e cinematografiche. Per la prima volta in un concerto di Baglioni, infatti, il racconto si articola anche per immagini, grazie a maxischermi e a costumi che richiamano atmosfere che spaziano da quelle delle classiche tragedie greche ad altre tipiche di pellicole come Mad Max.

aTUTTOCUORE, la scaletta

Ovviamente, nel corso di aTUTTOCUORE è grande protagonista la musica. Claudio Baglioni, nella serata, propone circa 40 grandi canzoni del suo immenso repertorio. Fra i brani proposti ci sono Poster, W l’Inghilterra, Noi no, La vita è adesso, Strada Facendo, E tu come stai? e Questo piccolo grande amore.

Con lui, nello stage, presenziano oltre 101 artisti. Di questi, 21 sono polistrumentisti mentre i restanti sono coristi, ballerini o performer. Infine, grande attenzione va riposta sulle coreografie, nelle quali sono utilizzati oltre 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per i live che Baglioni ha realizzato al Foro Italico.

In attesa del ritiro dalle scene, Baglioni continua il suo tour

aTUTTOCUORE arriva, per Claudio Baglioni, in un momento decisamente molto particolare della sua vita artistica. Il cantautore, infatti, è attualmente impegnato in una lunga tournée. Dopo le date di Firenze e di Eboli degli scorsi giorni, a breve l’artista è sul palco del Modigliani Forum di Livorno e del Palazzo dello Sport di Roma, dove è atteso per ben quattro serate.

Nel frattempo, è già iniziato il conto alla rovescia che lo separa dall’annunciato ritiro definitivo dalle scene. Claudio Baglioni, nelle scorse settimane, ha svelato l’intenzione di abbandonare il mondo dello spettacolo entro la fine del 2026, non prima di aver realizzato un “ultimo giro d’onore”, come lo ha definito lui stesso. Il cantante, motivando la scelta di interrompere una carriera durata oltre 60 anni, ha affermato: “Mio padre mi diceva che dal ring si deve scendere quando si è vincenti”.