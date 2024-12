This Is Me Now A Love Story: anticipazioni del docu-film di Jennifer Lopez su Prime Video

Prime Video propone il film dal titolo This Is Me Now A Love Story. Si tratta di una pellicola di genere biografico con atmosfere musicali.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2024 e la durata è di un’ora e 50 minuti.

Regia e protagonisti del film This Is Me Now A Love Story

La regia è di Dave Meyers. Protagonisti principali sono Jennifer Lopez e Ben Affleck interpretati da loro stessi nel docu-film di Prime Video. Nel cast anche Sofia Vergara, Post Malone e Jane Fonda.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in America, la location principale è Los Angeles ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della Freenjoy in collaborazione con Amazon MGM Studios e Nuyorican Productions.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film This Is Me Now A Love Story in onda su Prime Video

Jennifer Lopez come non l’abbiamo mai vista. Insieme al regista Dave Meyers, JLo ha creato un’odissea cinematografica di stampo narrativo, fatta di storie che riguardano la protagonista sia dal punto di vista professionale che personale.

In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, questo film Amazon Original spazia tra generi diversi e mostra il suo viaggio verso l’amore, attraverso i suoi stessi occhi.

Con costumi fantastici, coreografie mozzafiato e camei di star, questa panoramica rappresenta un’intima retrospettiva del cuore resiliente di Jennifer Lopez. Infatti con queste parole Jennifer Lopez lancia il suo nuovo album This is me…now : Quando ero piccola, quando qualcuno mi chiedeva cosa avrei voluto fare da grande, la mia risposta era sempre… innamorata”.

This Is Me Now A Love Story: il cast completo

Di seguito il cast del film This Is Me Now A Love Story e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori