Primo Appuntamento Hotel 27 febbraio, i single e le coppie

Martedì 27 febbraio, in prima serata su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Primo Appuntamento Hotel. Il programma, spin off di Primo Appuntamento, è condotto da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento Hotel 27 febbraio, come funziona il format

Nel corso di Primo Appuntamento Hotel del 27 febbraio sono protagonisti dei single. Essi effettuano una vacanza in un resort di lusso, dove effettuano un appuntamento al buio con un’altra persona.

I due, in seguito, hanno la possibilità di trascorrere qualche giorno insieme, effettuando alcune delle attività messe a disposizione dalla struttura alberghiera. Fra queste ci sono le escursioni al mare o il relax più assoluto in piscina.

I single di Primo Appuntamento Hotel si conoscono a cena nel ristorante. In seguito, possono decidere se concedersi qualche momento di intimità all’interno delle loro stanze. Al termine del soggiorno devono decidere se proseguire la conoscenza con il partner. La trasmissione si svolge all’interno di un boutique hotel del Salento.

Nicolas incontra Aurora

A Primo Appuntamento Hotel del 27 febbraio c’è Nicolas. Il ragazzo ha 22 anni, è residente in un piccolo comune della provincia di Reggio Emilia e lavora come streamer. A proposito della sua occupazione ammette: “Creo contenuti comici, mi piace far ridere ed intrattenere le persone. Sono un ragazzo positivo, spontaneo e sempre sorridente”.

Nicolas, nel corso dell’appuntamento odierno dello show, incontra Aurora. Ha 24 anni e vive a Milano: “Ho scelto questa città per inseguire il mio sogno, cioè lavorare nella moda”. Studia giurisprudenza e, al tempo stesso, lavora sui social. È una persona “solare, decisa e determinata”. È single da due anni, ma nonostante questo continua a credere nell’amore.

Primo Appuntamento Hotel 27 febbraio, Mauro e Lucia festeggiano il primo anniversario

In seguito, a Primo Appuntamento Hotel del 27 febbraio, è presentato Luigi. Ha 70 anni, è pensionato e si definisce “un uomo semplice ed estroverso”. Ha la passione per gli scacchi. Per lui arriva nel resort la 68enne Ornella. La donna è della provincia di Alessandria e per decenni ha lavorato come estetista. Di sé stessa dice: “Non sono banale e penso di essere una bella persona. Sono sensibile e passionale, amo le sorprese”.

Spazio, nel corso di Primo Appuntamento Hotel, a Mauro e Lucia. Il primo ha 21 anni, la seconda 20. I due, fidanzati, hanno deciso di presenziare nel boutique hotel per festeggiare il loro primo anniversario. Mauro e Lucia si sono conosciuti in una puntata di Primo Appuntamento e, da quel momento, non si sono più separati.