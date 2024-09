MasterChef 2024, la conferenza stampa della vincitrice Eleonora: tutte le dichiarazioni

Venerdì 1° marzo, alle 12:00, si è svolta la conferenza stampa di Eleonora Riso, vincitrice di MasterChef 2024. La 27enne ha ottenuto il trionfo durante la finale andata in onda ieri, giovedì 29 febbraio, su Sky Uno. Originaria di Firenze, dove lavora come cameriera, Eleonora è riuscita ad avere la meglio su Michela Morelli, seconda classificata.

MasterChef 2024 Eleonora, inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di MasterChef 2024 con la vincitrice Eleonora. Una clip mostra gli attimi della proclamazione. In seguito, la trionfatrice afferma: “Ho dedicato la vittoria ai disagiati come me. Quello nella trasmissione è stato un percorso simile a una montagna russa, in cui ogni secondo è stato differente da quello precedente e successivo. Ogni cosa che è successa mi ha dato picchi di adrenalina, è stato un po’ un delirio, ma senza dubbio piacevole”.

In merito al rapporto con gli altri concorrenti: “Nel backstage eravamo tutti molto amici. Fra noi c’era grande supporto, sia nei momenti di difficoltà che in quelli di successo c’eravamo sempre l’uno per l’altro“. Poi aggiunge: “Nella finale ho scelto il menù con l’obiettivo di divertire ed emozionare. L’ispirazione? Spesso mi arrivano delle idee un po’ a caso, che in seguito ripropongo nei piatti della mia cucina”. Sui giudici: “Non pensavo di incontrare persone così straordinarie. Ho creato un grande rapporto soprattutto con Antonino Canavacciuolo, che mi ha aiutato davvero tanto e che con i suoi sguardi mi comunicava sempre qualcosa“.

Nella conferenza stampa di MasterChef, la vincitrice Eleonora parla dei progetti futuri: “Per adesso cavalco l’onda, ma ho già in mente un progetto incredibile e a breve getterò le basi per metterlo in pratica. Mi piacerebbe andare a vivere in campagna, un luogo in cui cucinare, coltivare ed intrattenere le persone“.

Le domande dei giornalisti ad Eleonora

La conferenza stampa di Eleonora, vincitrice di MasterChef 2024, procede con le domande dei giornalisti. La 27enne afferma: “Se tornassi indietro direi alla me stessa delle audizioni di crederci sempre e di continuare a lavorare. Ho iniziato a pensare alla vittoria dopo la Mistery Box con lo chef Andreas Caminada”. In seguito ammette: “Ho deciso di investire la somma vinta, nella speranza di guadagnare abbastanza per riuscire ad esaudire il mio sogno. Il montepremi da solo non basta, anche se senza dubbio è un ottimo punto di partenza”. Quesito sulla sua esperienza nel cooking show: “Spesso, nel tragitto, ho pensato che non ce l’avrei fatta, in particolare dopo la prova della pasta e la sconfitta in esterna”.

Durante la conferenza stampa, Eleonora ammette: “Mi piacerebbe lavorare nel locale di Antonino Canavacciuolo, ma per il momento non ho ancora ricevuto nessuna offerta. Come ho fatto a non dire a nessuno che avevo vinto io? Chiudendomi in casa! Tralasciando gli scherzi, ho rischiato costantemente per circa sette mesi, ma fortunatamente sono riuscita a non dire niente a nessuno. Il momento che ricorderò per sempre di questa esperienza è l’esterna con lo chef Mauro Uliassi, dove mi sono sentita a casa”. Sul libro di cucina: “Si chiamerà Il laboratorio dei sapori e conterrà tutti i miei esperimenti, è una sorta di viaggio per il mondo fatto con la mente e con le ricette”.

MasterChef 2024 Eleonora, come è nata la passione per la cucina

Nella conferenza stampa, la vincitrice di MasterChef 2024 Eleonora ammette: “La mia passione per la cucina è stata progressiva, è stato un lungo percorso che mi ha portato fino a qui. Oggi ho capito che quello dei fornelli è un mondo complesso e sono grata per aver maturato una consapevolezza di questo genere“.

In seguito, la trionfatrice aggiunge: “Il mio essere livornese esce spesso fuori, ma in cucina non sono mai stata una troppo attaccata alle tradizioni. Certamente sono il nostro patrimonio, ma a livello di ricette ho sempre provato a discostarmi. Le mie origini, comunque, hanno senza dubbio influito. Ad esempio, nel menù della finale ho presentato l’anguilla, che ho cucinato e mangiato per la prima volta proprio dopo aver visitato il porto della mia città”.

Procede l’incontro con Eleonora, vincitrice di MasterChef 2024. La chef afferma: “Sono convinta che la svolta etica debba arrivare da una consapevolezza e conoscenza di ciò che portiamo sulla tavola. Gli hater sui social? Mi hanno definito drogata e malata, ma le loro parole, per fortuna, mi sono scivolate addosso”. Domanda sul suo lavoro da cameriera: “C’è una grande crisi del personale di sala perché fare il cameriere non è più percepito neanche come un mestiere. Io la trovo una cosa folle, secondo me l’importanza della sala è troppo sottovalutata. Ho imparato che il modo in cui accogli una persona fa la differenza“. Termina qui la conferenza stampa.