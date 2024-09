I colori dei borghi su RaiPlay in boxset dal 19 marzo

Ha per titolo “I colori dei borghi” il programma di Rai Contenuti Digitali e Transmediali che sarà in boxset a partire dal 19 marzo su RaiPlay. Si tratta di un programma che vuole mettere in risalto i valori positivi che rappresentano alcuni borghi italiani, tra questi ci sono i borghi dell’Umbria e del Lazio che, come vedranno gli spettatori, sono fermi nel tempo e portatori di valori antichi.

I colori dei borghi

Sono otto complessivamente i borghi visitati. Durante ognuno degli episodi vengono messe in evidenza le tradizioni che gli abitanti si tramandano di generazione in generazione, spesso anche per via soltanto orale. Ad ogni borgo è dedicato un tema che lo contraddistingue. Ad esempio si parla di armonia, solidarietà, creatività come vi spiegheremo adesso.

Intanto alla guida del programma c’è Ivan Cardia che si recherà nelle abitazioni delle persone del luogo trasformandole in i protagonisti di puntata per raccogliere da loro storie singolari che esaltano i valori positivi delle comunità locali.

In particolare si parlerà di giovani che, attraverso coraggio e competenza hanno cercato di creare nei borghi nei quali abitano nuove opportunità lavorative. In questo modo i borghi non vanno in decadenza, Anzi risultano più competitivi in un mondo cittadino in continuo cambiamento.

I borghi visitati

I Borghi visitati sono i seguenti. Bevagna provincia di Perugia, Acquasparta (Terni), Barbarano Romano (Viterbo), Poggio Bustone (Rieti) Ronciglione (Viterbo), Collato Sabino (Rieti), Subiaco (Roma) e Sant’Oreste (Roma).

Ecco la descrizione dei borghi e i temi loro dedicati.