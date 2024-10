David di Donatello 2024, la conferenza stampa: incetta di candidature per C’è ancora domani di Cortellesi

La Rai, mercoledì 3 aprile, ha presentato in conferenza stampa i David di Donatello 2024. Partecipano in primis i conduttori Carlo Conti ed Alessia Marcuzzi. Attesi Marcello Ciannamea e Giovanni Anversa, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai.

Sono ospiti anche Lucia Bergonzoni (Sottosegretaria MIC) e Chiara Sbariga con Nicola Maccanico. La prima è la Presidente, mentre il secondo è Amministratore delegato di Cinecittà S.P.A. Infine, spazio a Piera Detassis, Presidente Accademia del Cinema Italiano. A lei il compito di comunicare le candidature dell’edizione 2024 dei David di Donatello. La cerimonia di consegna dei premi è prevista su Rai 1 il 3 maggio prossimo.

David di Donatello 2024 conferenza stampa, le parole dei conduttori

Inizia la conferenza stampa dei David di Donatello 2024. Si parte con Marcello Ciannamea: “Per Rai è un dovere e un privilegio ospitare la 69esima edizione dei David di Donatello. Credo che per tutti noi sia necessario dare spazio ed esaltare il cinema italiano e i suoi tanti talenti, dagli attori alle maestranze. Abbiamo voluto alzare il tiro, dando alla serata un’atmosfera da evento. Il 3 maggio la diretta parte alle 20:40, dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa, con un collegamento dal Red Carpet condotto da Fabrizio Biggio. In seguito parte la serata vera e propria, condotta da Carlo Conti ed Alessia Marcuzzi. Andremo in onda dall’iconico Teatro 5 di Cinecittà”.

Lucia Bergonzoni: “Sono felice di essere qua. Quella dei David sia la serata più importante per il cinema italiano. Oggi il cinema è nelle televisori, ma la fruizione nelle sale è sempre un’esperienza differente. C’è una magia particolare, si condividono le emozioni con sconosciuti. I numeri sono confortanti, a Pasquetta abbiamo avuto il numero di persone al cinema più alto dal 2017. Stiamo facendo tanti cambiamenti per migliorare il sistema”.

La conferenza stampa dei David di Donatello 2024 procede con Piera Detassis: “Quest’anno metteremo in scena un’edizione da record, la parola d’ordine è gioco di squadra. Sono felice per le new entry nella conduzione e nel red carpet. La cerimonia del mattino al Quirinale sarà condotta da Teresa Mannino“.

Le parole di Chiara Sbariga e Nicola Maccanico

La conferenza stampa dei David di Donatello 2024 procede con Nicola Maccanico di Cinecittà S.P.A: “Quest’anno, l’investimento Rai è sui contenuti. La spettacolarizzazione della serata è molto importante per attrarre il maggior numero delle persone. Metteremo in evidenza due aspetti di Cinecittà: la presenza di un set permanente e la presenza della tecnologia della realtà virtuale nel Teatro 18. Entrambe le caratteristiche permettono a chiunque di girare ogni cosa“.

Giovanni Anversa: “Nella diretta avremo importanti rievocazioni, molte delle quali sono inerenti al mondo di Fellini. Luca Tommasini ha firmato le coreografie. Sul palco presenzieranno vari ospiti, provenienti dal mondo della musica, del giornalismo e della cultura. Proviamo a realizzare una serata da ricordare. Il Red Carpet dà spazio alle caratteristiche di Cinecittà citate da Nicola Maccanico. Coinvolgiamo anche Rai Radio 2, che intervisterà tutti i protagonisti subito dopo il ritiro del premio. La conduttrice è Andrea Delogu“.

Nella conferenza stampa dei David di Donatello 2024 prendono la parola i conduttori. Alessia Marcuzzi: “Per me è un grande onore, sono un’estimatrice del cinema sia italiano che internazionale. Da sempre frequento i cinema, da bambina andavo con mamma al drive in“. Carlo Conti: “Sarà una grandissima festa“.

David di Donatello 2024 conferenza stampa, le cinquine

Nella conferenza stampa di David di Donatello sono comunicate le candidature. La Miglior attrice non protagonista è una fra Emanuela Fanelli (C’è ancora domani), Barbara Bobulova (Il sol dell’avvenire), Romana Maggiora Vergano (C’è ancora domani), Alba Rohrwacher (La Chimera) e Isabella Rossellini (La Chimera). In lizza per il Miglior attore non protagonista ci sono Adriano Giannini, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando ed Elio Germano.

Nella categoria Miglior sceneggiatura originale ci sono C’è ancora domani, Il sol dell’avvenire, Io Capitano, La Chimera e Palazzina Laf. Per la Migliore sceneggiatura non originale: Le vele scarlatte, Lubo, Misericordia, Rapito e Mixed by Erry. Per il Miglior esordio alla regia sono presenti Paola Cortellesi con C’è ancora domani, Giacomo Abruzzese con Disco Boy, Micaela Ramazzotti con Felicità, Giuseppe Fiorello con Stranizza d’amuri e Michele Riondino con Palazzina Laf.

In lizza per la Miglior regia ci sono Nanni Moretti (Il sol dell’avvenire), Matteo Garrone (Io Capitano), Andrea Di Stefano (L’ultima notte di amore), Alice Rohrwacher (La chimera) e Marco Bellocchio (Rapito). In corsa per la Miglior attrice protagonista ci sono Paola Cortellesi (C’è ancora domani), Isabella Ragonese (Come pecore in mezzo ai lupi), Micaela Ramazzotti (Felicità), Linda Caridi (L’ultima notte di amore) e Barbara Ronchi (Rapito). Il Miglior attore protagonista è uno fra Valerio Mastandrea (C’è ancora domani), Antonio Albanese (Centro domeniche), Pierfrancesco Favino (Comandante), Josh O’Connor (La Chimera), Michele Riondino (Palazzina Laf).

Oppenheimer in lizza come Miglior film internazionale

Le candidature dei David di Donatello 2024 continuano con il titolo di Miglior documentario, che è assegnato a uno fra Enzo Jannacci Vengo anch’io, Io noi e Gaber, Laggiù qualcuno mi ama, Roma santa e dannata e Mur. I candidati per il Miglior film internazionale sono Anatomia di una caduta, As Bestas, Foglie al vento, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer. Per il Miglior film spazio a C’è ancora domani, Il sol dell’avvenire, Io capitano, La chimera e Rapito.

Il Miglior cortometraggio è The Meatseller di Margherita Giusti. L’attrice Paola Cortellesi, invece, ha vinto il David allo spettatore per C’è ancora domani. Detassis: “Cortellesi ha un record: C’è ancora domani ha 19 candidature e mai era successo prima per una regista esordiente. Gli esordienti dominano le candidature di quest’anno, per la prima volta il film vincitore del David dello spettatore è in lizza anche come Miglior film“. Finisce qui la conferenza stampa dei David di Donatello 2024.