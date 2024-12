Affari Tuoi 2024-2025, Stefano De Martino: “Entusiasta di debuttare su Rai 1, ho sentito Amadeus”

Dopo tanta attesa, oramai ci siamo. Su Rai 1, lunedì 2 settembre, Stefano De Martino debutta ad Affari Tuoi 2024-2025. La TV di Stato ha presentato la nuova edizione durante un incontro con la stampa.

Affari Tuoi 2024-2025, le parole del conduttore

Parlando dell’edizione 2024-2025 di Affari Tuoi, il conduttore ha subito ammesso di aver avuto un contatto con Amadeus, ex volto Rai che ha riportato il format al successo dopo vari anni di distanza. A tal proposito, Stefano De Martino ha sottolineato: “Ci siamo scambiati qualche messaggio, è la seconda volta che lo sostituisco in uno show e la scorsa volta entrambi abbiamo avuto fortuna. Amadeus aveva lasciato Stasera tutto è possibile per concentrarsi sul Festival di Sanremo. Si è detto convinto che mi divertirò in questa nuova avventura“. Inoltre, ha ricevuto dei preziosi consigli da Maria De Filippi: “Ha detto che secondo lei mi divertirò. Mi ha ricordato di non dare un giudizio sull’esperienza sulla base dei risultati delle prime settimane, perché è un percorso lungo e che richiede tempo“.

Stefano De Martino, alla viglia del debutto ad Affari Tuoi 2024, non ha nascosto l’emozione: “Ho sempre guardato a Rai 1 come una grande nave e ora che sono in procinto di saltarci a bordo provo grande entusiasmo. Miro a trovare una mia strada, che sono sicuro costruirò con il tempo, ma per arrivare preparato all’appuntamento ho studiato tutte le edizioni del passato”.

Le parole di Marcello Ciannamea

Oltre a Stefano De Martino, all’incontro di presentazione di Affari Tuoi 2024-2025 ha presenziato anche Marcello Ciannamea. Il Direttore Intrattenimento Prime Time non ha nascosto che l’azienda ripone grandi speranze sul conduttore, che non a caso è stato definito “la nuova punta di diamante“. Il padrone di casa, a sua volta, ha promesso: “La sfida, mediante lo show quotidiano, è quella di provare a tenere compagnia al pubblico della fascia oraria dell’access prime time. Tale trasmissione è in qualche modo lo specchio del paese. Da noi vengono a giocare persone che provano a vincere dei soldi che servono per progetti di vita, mutui ed università“. In merito alla presunta raccomandazione della sorella della Premier Meloni, De Martino precisa: “Non la conosco, non ci siamo mai incontrati. Non so come sia uscita fuori questa notizia“.

Affari Tuoi 2024, la conferma del ritorno al passato

Parlando con la stampa, sono state confermate le novità già annunciate per Affari Tuoi 2024-2025. Per il programma si prospetta un ritorno al passato. Lo smartphone introdotto da Amadeus è sostituito dalla classica cornetta telefonica. I pacchi, celesti con spago e sigillo in ceralacca, contengono dei premi da 0 a 300 mila euro. Il Dottore ha la possibilità di proporre ai concorrenti le Carte. I giocatori devono selezionare una carta fra le due proposte: se pescano la voce Offerta, il dottore offrirà loro una somma in denaro. Se, invece, selezioneranno il Cambio, allora dovranno scegliere se scambiare o meno il proprio pacco. Confermata, infine, la Regione Fortunata.