Vinci una Casa in Sicilia, su Home e Garden TV al via il game che mette in palio una casa: cast e curiosità

Un game show televisivo al quale partecipano ventiquattro concorrenti e che mette in palio una casa. Questo, in breve, è il meccanismo di funzionamento della novità Vinci una Casa in Sicilia, al via lunedì 23 settembre.

Vinci una Casa in Sicilia, i conduttori

Vinci una Casa in Sicilia è un format realizzato dalla società di produzione Damiano Hallo Productions. Al timone del programma c’è Damiano Gallo. Quest’ultimo, con la trasmissione da lui stesso ideata, intende unire il genere del game show alla valorizzazione del patrimonio immobiliare siciliano.

Vinci una Casa in Sicilia è composto da sei appuntamenti. Essi sono in onda sul canale Home e Garden TV, rete di proprietà di Discovery e visibile sul canale 56 del digitale terrestre. In particolare, le prime tre puntate sono proposte dalle ore 22:00 di lunedì 23 settembre. Gli episodi successivi sono in programmazione il 30 settembre. Infine, è possibile seguire la semifinale e la finale il 7 ottobre, sempre dalle 22:00.

Chi sono i concorrenti e come funziona la sfida

A contendersi il montepremi finale, in Vinci una Casa in Sicilia vi sono ventiquattro concorrenti. Essi sono tutti professionisti, architetti od interior design. Si mettono in gioco, in primis, Roberto Adorno, Rodolfo Bigolin, Alice Bottelli e GiuseppeDonati. Attesi, poi, Roberto Burlando, Cynthia Chenut, Paoloelio Adolfo Ciabattini e Matteo Ciabattini. Con loro anche Rino Cimmino, Davide De Lorenzis e Wiana Del Bufalo.

Provano a vincere la casa Francesco Dore, Walter Gallo, Vivy Lombardo, Barbara Margherita e Benedetta Marino. Infine, presenziano Alfredo Mommorelli, Giovanni Munafò, Salvatore Palmeri, Ottavia Pinci, Paola Pleba, Sanja Radovanovic, Nicola Rustico, Andrea Sanna Delinea e Paola Maria Sciannameo.

In palio, nella sfida, c’è una dimora di proprietà di Damiano Gallo situata a Piazza Armerina. Il borgo è situato a 30 km di distanza da Enna. I concorrenti devono realizzare dei progetti virtuali per riqualificare l’abitazione. Il partecipante che avrà proposto il progetto migliore sarà il vincitore e riceverà, in dono, la casa.

Vinci una Casa in Sicilia, i giudici

A decretare il trionfare di Vinci una Casa in Sicilia vi sono alcuni giudici. Fra essi, in primis, c’è Maria Grazia Cucinotta. L’attrice, originaria della Sicilia, ha ammesso: “Ho accettato di partecipare al programma perché mi hanno convinto Damiano e la sua passione“. Fra i giudici c’è anche Alessandro Agnoli, amministratore delegato della casa editrice Sprea Editori. A loro due, in ogni appuntamento, si aggiunge un terzo giurato a sorpresa, la cui identità sarà svelata solo ad inizio puntata.