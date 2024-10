Splendida Cornice, il 24 ottobre al via la quarta edizione: in studio Pif e Brunoni Sas

Giovedì 24 ottobre, dalle ore 21:20 circa su Rai 3, è in onda la prima puntata della quarta edizione di Splendida Cornice. Il programma prende il via alle 21:20 circa.

Splendida Cornice quarta edizione, al timone torna Geppi Cucciari

La quarta edizione di Splendida Cornice è prodotto, come sempre, dalla direzione Rai Cultura. Il format, che mischia il mondo della cultura con quello dell’intrattenimento, è condotto da Geppi Cucciari. Quest’ultima è la padrona di casa dello show, di cui è anche ideatrice ed autrice, sin dalla prima edizione, che ha esordito a gennaio dello scorso anno.

Confermata, in studio, la presenza dei cosiddetti competenti, ovvero delle persone esperte che rispondono alle domande e curiosità del pubblico, selezionato per rappresentare pluralità e diversità italiane. In tale ruolo ci sono la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, lo psicologo e psicoterapeuta Fabio Leonardi e l’avvocata civilista Ester Viola.

Le rubriche

Nella quarta edizione di Splendida Cornice c’è Roberto Mercadini, che cura gli spazi dedicati alle pillole di conoscenza. C’è il professore di italiano Andrea Maggi, in passato già docente nel docu-reality Il Collegio. Alessandro Arcodia firma nuovi servizi dedicati all’arte. La musica, che accompagna le varie fasi del programma, è curata dalla band di Nicola “Ballo” Balestri.

Nella prima puntata di Splendida Cornice, in onda il 24 ottobre su Rai 3, sono in scaletta alcuni collegamenti. In primis, la padrona di casa dialoga con alcuni degli artisti che hanno accettato di partecipare al Concerto della Pace, che si svolge al Forum di Assago di Milano. Inoltre, è visitato in diretta il Museo della Scienza di Milano, dove è esposto il Sottomarino Toti.

Splendida Cornice quarta edizione, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti che presenziano durante la prima puntata di Splendida Cornice. Ad animare la trasmissione c’è il cantautore Brunori Sas, che poche settimane fa ha rilasciato la sua ultima hit, intitolata La ghigliottina. Atteso Pif, conduttore e scrittore. Geppi Cucciari raccoglie la testimonianza di Angela Isaac, autrice di un coraggioso atto durante l’alluvione a Catania. In studio anche il giornalista ed intellettuale Paolo Mieli, oltre a Ludovico Peregrini, noto per essere “il Signor No” nel leggendario programma Rischiatutto di Mike Buongiorno.

Presente Arianna Capodicasa, che firma un’esibizione di danza. Infine, per il mondo della musica, ci sono la cantautrice Angela Schiatti e Giulia Mei, che presenta il suo brano Bandiera. Oltre che in televisione, è possibile seguire il programma in streaming ed on demand su Rai Play.