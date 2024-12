Andrea Bocelli 30 The Celebration, su Canale 5 lo show omaggio all’artista: fra gli ospiti Ed Sheeran

Mercoledì 11 dicembre, su Canale 5, è in onda lo show Andrea Bocelli 30 The Celebration. Il programma è proposto, dalla rete ammiraglia del Biscione, a partire dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Striscia la Notizia!.

Andrea Bocelli 30 The Celebration, i 30 anni di carriera del tenore

Andrea Bocelli 30 The Celebration è uno show ideato con l’obiettivo di celebrare i 30 anni di carriera del tenore. Quest’ultimo è fra gli artisti italiani più apprezzati e conosciuti al mondo ed ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del pianeta. Il format, articolato in due serate evento, è prodotto da Friends TV per RTI. Con esse hanno collaborato Veronica Berti per Almud e Francesco Pasquero per Maverick, oltre alle società Mercury Studio e Impact Production. Entrambi gli appuntamenti, oltre che in televisione su Canale 5, sono fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.

Al timone Michelle Hunziker

Lo show si svolge nella suggestiva location del Teatro del Silenzio a Lajatico, in Toscana. Luogo, questo, al quale Bocelli è molto legato, in quanto è proprio qui che è nato. Nelle due serate, l’artista si esibisce nel suo celebre repertorio. Inoltre, si cimenta in performance in generi differenti dai suoi consueti, svolgendo duetti molto emozionanti con alcune delle voci più apprezzate, sia in Italia che nel resto del mondo.

Alla conduzione c’è Michelle Hunziker. La padrona di casa ha il compito di presentare i vari momenti dello show, guidando gli spettatori nel viaggio all’interno della carriera e della vita privata di Bocelli. Per l’occasione, il protagonista è supportato dalla sua famiglia. Per tale motivo, durante la puntata dell’11 dicembre è attesa la partecipazione dei figli Virginia, Amos e Matteo.

Andrea Bocelli 30 The Celebration, parata di stelle da Zucchero a Johnny Depp

Durante Andrea Bocelli 30 The Celebration sono attesi, sul palco, molti ospiti importanti. C’è Ed Sheeran, artista pluripremiato che con Bocelli ha portato al successo la hit Perfect Symphony. Presente Brian May, chitarrista e fondatore dei Queen. Altri protagonisti sono Placido Domingo e José Carreras, due fra i tenori più conosciuti in tutto il mondo. Nel lungo elenco di ospiti della puntata di mercoledì 11 dicembre c’è l’attore e regista Johnny Depp.

La musica italiana è rappresentata da Zucchero, con il quale Bocelli ha svolto, negli scorsi mesi, un tour internazionale. Inoltre ci sono Elisa e Giorgia, con la quale Bocelli canta, per la prima volta dal vivo, il brano Vivo per lei. Infine, nel parterre di ospiti ci sono anche Nadine Sierra, Aida Garifullina, Kevin James, Christian Nodal e Shania Twain.