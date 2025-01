Ma diamoci del Tour In Europa, la prima puntata: Enrico Brignano alla scoperta delle città europee

Martedì 7 gennaio esordisce, su Rai 2, il programma Ma diamoci del Tour In Europa. Il format, novità dei palinsesti invernali della seconda rete della TV di Stato, prende il via alle 21:20 circa.

Ma diamoci del Tour In Europa, il conduttore è Enrico Brignano

Al timone di Ma diamoci del Tour In Europa c’è il comico Enrico Brignano. Il titolo dello show è tratto dall’omonimo spettacolo teatrale di cui è stato protagonista il comico. Quest’ultimo ha portato la commedia in giro per l’Italia per circa due anni, ottenendo grande successo. In seguito, ha svolto varie date all’estero, in molte capitali importanti del continente Europeo.

Sono proprio gli spettacoli ambientati oltre confine ad essere al centro del format. Esso è fruibile non solo in televisione, ma anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play. Sono tre le puntate che compongono il programma, visibili su Rai 2 per altrettante settimane, nel prime time del martedì. Ogni appuntamento ha una durata di due ore.

Viaggio alla scoperta delle attività dei luoghi visitati

Nel corso di Ma diamoci del Tour In Europa, il padrone di casa Enrico Brignano è seguito in giro per le città visitate. Nelle varie metropoli, il conduttore incontra alcuni nostri connazionali, che hanno deciso di cambiare vita e lasciare l’Italia. Inoltre, si cimenta, spesso con coraggio, in varie attività tradizionali delle zone visitate.

A Bruxelles, capitale del Belgio, il conduttore è il protagonista di una particolare versione del lancio delle asce. In seguito, a Parigi, città della Francia che ha ospitato, negli scorsi mesi, l’Olimpiade, Brignano affronta una sessione di arrampicata. Spostandosi in Spagna, a Barcellona, il comico mostra in che modo sono fabbricate le amate caramelle. A Londra, poi, visita uno dei negozi di cappelli più strani al mondo. Infine, nel Reno, sale a bordo di una barchetta, sulla quale, in balia delle onde, ha la possibilità di gustare una fonduta.

Ma diamoci del Tour In Europa, i backstage e gli spezzoni degli spettacoli

Nel corso di Ma diamoci del Tour In Europa, le immagini riprese all’esterno si alternano con quelle degli spettacoli veri e propri. Il pubblico, infatti, ha la possibilità di assistere ai monologhi della commedia, una sorta di riflessione sulla modernità, scandita con ironia tagliente e un pizzico di nostalgia. Inoltre, i telespettatori possono assistere al dietro le quinte e alle prove degli show. Dei momenti, questi, decisamente molto divertenti e nei quali Brignano dà sfoggio delle sue capacità di improvvisatore.