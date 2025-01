Ora o mai più 2025, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Giovedì 9 gennaio, dalle 12:00, si è svolta la conferenza stampa di presentazione di Ora o mai più 2025. Il programma, condotto da Marco Liorni, debutta su Rai 1 sabato 11 gennaio. I concorrenti che si cimentano nell’avventura sono Loredana Errore, Pierdavide Carone, Anonimo Italiano, Pago, Carlotta, Antonella Bucci, Matteo Amantia e Valerio Scanu. Nel cast, inoltre, ci sono Marco Masini, Donatella Rettore, Patty Pravo, Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Raf, Rita Pavone e Riccardo Fogli.

Tutti loro presenziano alla conferenza stampa. Atteso anche il conduttore Marco Liorni. Per la Rai, prendono la parola Marcello Ciannamea e Giovanni Anversa, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time.

Ora o mai più 2025 conferenza stampa, le parole del Direttore

Parte l’incontro. Prende la parola il Direttore Marcello Ciannamea: “Il format ha tanti elementi di forza, a partire dalla musica e dal ricchissimo cast di cantanti. Lo show è un mix di ingredienti che speriamo possano interessare tutti. Noi ci crediamo molto, al punto da proporlo il sabato sera. Musica, intrattenimento e leggerezza sono alcuni degli elementi portanti del programma, che andrà in onda tutte le settimane in diretta“.

Giovanni Anversa: “Il nostro è un programma rigenerativo, che parte dal talento. Tentiamo di fare un intrattenimento intelligente. Il meccanismo di funzionamento è molto semplice. Ogni giurato è abbinato ad un concorrente e ha a disposizione dieci punti, da assegnare ai concorrenti. A tali punteggi si aggiungono quelli del pubblico a casa. Gli spettatori possono esprimere i loro giudizi tramite i social“. Il maestro Leonardo De Amicis, che dirige l’orchestra: “I concorrenti hanno la musica dal vivo con un’orchestra e non è scontato. Siamo pronti ad affrontare tutti gli imprevisti. Ci sono tanti arrangiamenti, lavoriamo regolarmente sia con i coach che con gli allievi”.

Il microfono a Marco Liorni

La conferenza stampa di Ora o mai più 2025 va avanti con le parole del conduttore Marco Liorni. Il presentatore annuncia il cast e svela che gli abbinamenti giudici-concorrenti saranno comunicati all’inizio della prima puntata. Poi afferma: “La gara, oltre che per i meccanismi televisivi, serve perché spinge i protagonisti a dare il meglio di loro. Noi mettiamo insieme degli artisti, la cui unione dà il via, inevitabilmente, a qualcosa di nuovo“.

Iniziano le domande dei giornalisti. La prima riguarda i criteri che hanno portato alla scelta dei concorrenti. Risponde Marco Liorni: “Abbiamo fatto un lavoro molto lungo con gli autori per ricercare persone che hanno avuto successo. Alcuni hanno prima accettato e poi si sono tirati indietro. Ogni protagonista ha espresso il proprio desiderio in merito agli abbinamento con i giurati. Sanremo? Ci spero per un domani”.

Patty Pravo sulle esibizioni: “Non escludo niente, potrebbero essere nostri grandi successi ma anche cose nuove“. Raf: “Abbiamo la possibilità di scegliere, decideremo in comune accordo con gli artisti ai quali siamo abbinati“. Gigliola Cinquetti: “Sono incuriosita, per me sarà la prima volta“. Domanda sulla ripartenza di Rita Pavone: “Nel 2006 mi sono ritirata perché quello che mi proponevano non mi piaceva. Poi sono tornata perché me lo ha chiesto Renato Zero. Quando ho calcato il palco e ho iniziato a cantare, ho capito che avevo sbagliato a ritirarmi”.

Ora o mai più 2025 conferenza stampa, i litigi delle ultime edizioni

Nella conferenza stampa di Ora o mai più 2025, il conduttore Marco Liorni, paragonato a Fabrizio Frizzi, sottolinea: “Sono onorato. Raccolto l’eredità di Amadeus in tale format, ma penso solo a fare il mio meglio. Mi metto al servizio di tutto il cast“. Ciannamea spende parole al miele per il conduttore: “Lui è qui perché è un volto di punta della Rai, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni”.

Valerio Scanu: “Io mi sento sempre un allievo, provo sempre a prendere qualcosa dalle persone che incontro”. Pierdavide Carone: “Cerco di non avere la presunzione di pensare che tutti debbano sapere per forza chi io sia. Tutti noi abbiamo sempre fatto la musica, ma la televisione dà un’attenzione differente è credo che noi siamo qui per questo”. Ancora Liorni sul suo passato in radio: “Per me è stata una scuola importantissima“.

Marcello Ciannamea sui litigi avvenuti nella passata edizioni: “Non abbiamo preso precauzioni per evitarli, tutto ciò fa spettacolo. L’importante è evitare gli eccessi“. Donatella Rettore: “Noi non siamo trap o malavitosi, ma a volte un po’ maleducati e diremo sempre la verità, anche se scomoda“. Dello stesso avviso Raf: “Un po’ di pepe ci vorrà“. Marco Masini ribatte: “Io le canzoni con le quali rispondere le ho già. Tornando seri, il nostro obiettivo è far crescere gli allievi“. Pago: “Lavoro nei locali da 20 anni e ho cantato tutto il repertorio dei giudici. Lo scambio tra noi e loro è l’aspetto più interessante“. Ciannamea, su risposta diretta, afferma: “Si può valutare di collegare la vittoria del format alla partecipazione ad altri programmi o vetrine pubbliche“.

Gli ultimi quesiti

Nella conferenza stampa di Ora o mai più parlano alcuni degli allievi. Carlotta: “Il palco non è mai mancato da sotto i piedi, ma non c’erano le telecamere o erano più piccole. La vera sfida, per noi, è il ritorno in tv“. Matteo Amantia: “L’aspetto più interessante sarà la gara“. Loredana Errore: “Grazie a tutti per l’opportunità, sono cresciuta con le canzoni dei giudici e finalmente potrò ricantare la musca italiana“. Antonella Bucci: “Non vedo l’ora di confrontarmi, comunque andrà porterò con me un bagaglio di vita“. Anonimo Italiano: “Sono felicissimo perché ho un’opportunità che mancava dal 1995“.

Marco Liorni svela: “Gerardina Trovato è stata una delle prime ad essere contattate, ma poi ha deciso di non partecipare più. Ci auguriamo di averla come ospite in una delle serate”. Gli allievi parlano dei loro errori. Amantia: “Molti mi hanno detto che ho sbagliato a lasciare gli Sugarfree, ma in quel momento sentivo di doverlo fare“. Valerio Scanu: “Spesso si possono pestare i piedi alle persone sbagliate che ti chiudono le porte“. Carlotta: “Avrei dovuto gestire meglio le pressioni, il mio sbaglio è non essere andata prima dallo psicologo“. Anonimo italiano: “Ho pagato degli attriti con il grande Claudio Baglioni, ma non si possono fare delle esperienza senza errori“. La finale sarà a marzo. Giunge al termine l’incontro.