Avanti un altro 2025 dal 20 gennaio: fra le novità Flavia Vento

Lunedì 20 gennaio esordisce, su Canale 5, l’edizione 2025 di Avanti un altro!. Il celebre game show è visibile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 18:45.

Avanti un altro! 2025, i conduttori

Avanti un altro!, con quella del 2025, giunge alla quattordicesima edizione. Il format, ideato da Paolo Bonolis e da Stefano Santucci, è una produzione originale di RTI, che lo ha realizzato in collaborazione con la Endemol Shine Italia.

La prima puntata in assoluto del programma è andata in onda nel settembre del 2011 e sin da subito ha ottenuto un grande successo di pubblico. Nel tempo, lo show è stato esportato in varie parti del mondo, dalla Spagna all’Ungheria, passando per il Vietnam, la Romania, il Brasile, il Cile, il Canada, il Paraguay e la Turchia.

Non cambia, nel 2025, la coppia di conduttori di Avanti un altro!. Al timone, infatti, torna la consueta coppia composta da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti.

Come funziona il programma

Invariato il meccanismo di funzionamento del programma. Ogni giorno, Bonolis e Laurenti accolgono al centro dello studio vari concorrenti. Essi provengono da ogni parte del nostro paese e sono stati scelti dopo accurati casting realizzati dalla Sdl2005, società che affianca il format sin dalla prima edizione.

I protagonisti devono rispondere ad una serie di domande. Se danno la risposta corretta possono pescare dal pidigozzaro, che contiene dei pidigozzi. Essi possono avere un valore economico differente, ma anche dei bonus e dei malus. Al termine, il concorrente che è riuscito ad accumulare il montepremi più alto è il campione ed affronta il gioco finale. Per vincere il jackpot deve dare 21 risposte sbagliate.

Ad arricchire gli appuntamenti ci sono le insidie del salottino. In attesa del ritorno di Miss Claudia, il minimondo è capeggiato da varie Miss provenienti da tutto il mondo. Fra i personaggi del cast ci sono la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto e il Coreografo.

Avanti un altro! 2025, la novità Flavia Vento

Durante le puntate di Avanti un Altro! 2025, poi, i concorrenti possono, casualmente, godere dei vantaggi della Bonas e del Bonus, che permettono di raddoppiare il montepremi. Il primo ruolo è ricoperto da Paola Caruso, il secondo da Daniel Nilsson. Fra i personaggi del minimondo presenti all’interno del pidigozzaro spiccano la Bona Sorte Viviana Vizzini e lo iettatore Franco Pistoni, accompagnato dalla moglie Giorgia Pianta.

Fra le novità dell’edizione 2025 spicca l’esordio di Flavia Vento. La showgirl rivolgerà ai giocatori delle domande legate alla spiritualità e ai fenomeni paranormali.