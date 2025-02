Festival di Sanremo 2025, la conferenza stampa 10 febbraio: tutte le dichiarazioni

Dopo tante indiscrezioni, finalmente ci siamo. Lunedì 10 febbraio, infatti, si svolge la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025. L’incontro prende il via alle 12:00 circa. Fra i protagonisti c’è, ovviamente, il conduttore e Direttore artistico Carlo Conti. Con lui, i co-conduttori della prima serata Antonella Clerici e Gerry Scotti. Spazio a Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Atteso, infine, il Sindaco della città dei fiori Alessandro Mager e l’Assessore al turismo Alessandro Sindoni.

Festival di Sanremo 2025 conferenza stampa 10 febbraio, le prime dichiarazioni

Carlo Conti apre la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo ricordando le persone andate in pensione e quelle scomparse, fra cui il giornalista Ernesto Assante. Il Direttore Ciannamea ringrazia tutta la squadra, poi prende la parola Claudio Fasulo: “Tornare è veramente bello, attorno alla kermesse ci sono dei piccoli gioielli, come il DopoFestival. Il PrimaFestival, invece, ha nove anni ma sta facendo grandissimi ascolti, con la seconda puntata che ha segnato +800 mila telespettatori rispetto allo stesso appuntamento di sette giorni fa. Domenica, in prime time, torna il DopoFestival“.

Tocca, ora, a Carlo Conti, che svela: “Apriremo la serata con un omaggio ad Ezio Bosso. Mi disse che la musica, come la vita, si fa solo insieme e per questo ho deciso di avere al mio fianco sempre amici e colleghi differenti”. Entrano in sala Antonella Clerici e Gerry Scotti, definiti “due colonne della televisione italiana“. Ancora il Direttore artistico, che dopo un ricordo di Fabrizio Frizzi aggiunge: “Domani avremo tutti i 29 Big, poi ci sarà Jovanotti e Noah e Mira Awad, artiste israeliane e palestinesi che intonano Imagine“.

Cosa hanno detto Antonella Clerici e Gerry Scotti

L’incontro procede con le dichiarazioni dei co-conduttori. Antonella Clerici: “Non me l’aspettavo, la chiamata è arrivata a metà gennaio e subito ho detto sì. Ieri abbiamo fatto le prove e ci siamo divertiti tantissimo, speriamo di riuscire a farlo anche domani perché se ci divertiamo noi, si divertono anche gli spettatori”.

Gerry Scotti: “Io sono l’uomo che ha condotto come Festival di sempre (ride). Con la mia presenza metto fine alla domanda che tutti mi hanno sempre fatto, ovvero quando avrei condotto la kermesse. Per me è un regalo, sono emozionatissimo. La Rai mi ha accolto con grande affetto. Ciò dimostra che, al di là delle contrapposizioni, quel che conta è il rispetto e il riuscire a lavorare bene“.

Festival di Sanremo 2025 conferenza stampa 10 febbraio, iniziano le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa del Festival di Sanremo 2025 partono le domande dei giornalisti. Carlo Conti: “Nell’organizzare la manifestazione non ho ricevuto nessuna pressione e di questo ringrazio l’Azienda. La scelta di non eseguire i monologhi è dovuta alla mia volontà di chiudere le serate in orari accettabili“.